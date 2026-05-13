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Projet Saluki : un nouveau plan pour le Xbox Game Pass
Publié le: 13/05/2026 @ 15:06:27: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftSelon Windows Central, Microsoft travaillerait sur plusieurs nouveaux projets Xbox. Le projet Saluki inclurait plusieurs nouvelles formules Xbox Game Pass pour le marché chinois. Windows Central indique que ces offres seront spécifiquement adaptées aux exigences réglementaires et aux habitudes de jeu en Chine. Microsoft devrait s'appuyer sur des jeux déjà approuvés, ainsi que sur une plus grande importance accordée aux monnaies virtuelles et aux contenus similaires. L'article associe également cette initiative à Asha Sharma, PDG de Xbox, qui aurait déjà annoncé en interne un développement plus important en Chine. Cette décision s'explique par la forte croissance du marché chinois du jeu vidéo, qui, selon les analystes, pourrait potentiellement dépasser le marché américain d'ici 2026.
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