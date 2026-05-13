Publié le: 13/05/2026 @ 00:28:46: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
La dernière mise à jour de Google Chrome a provoqué des problèmes. Chrome 148 a introduit plusieurs modifications de performances, notamment un chargement plus lent des contenus audio et vidéo. Un bug mineur affectant la barre de favoris a également été détecté. Des utilisateurs de Google Chrome ont signalé sur Reddit et sur les pages d'assistance de Google que le navigateur ignore le paramètre de masquage des onglets et affiche la barre sur la page Nouvel onglet même lorsque cette fonctionnalité est désactivée. Ce problème affecte également les personnes n'ayant aucun favori enregistré, car la barre apparaît toujours, bien que vide. En temps normal, la barre de favoris peut être masquée à l'aide du raccourci Ctrl + Maj + B ou via l'option correspondante dans les paramètres du navigateur. Cependant, d'après les témoignages d'utilisateurs, aucune de ces solutions ne fonctionne correctement. Désactiver les options expérimentales liées à la page Nouvel onglet de Chrome ne résout pas non plus le problème. Heureusement, ce bug n'affecte pas le fonctionnement global du navigateur. La barre de favoris apparaît uniquement sur la page Nouvel onglet et disparaît après la consultation d'un site web. Le problème est simplement agaçant, mais pour ceux qui apprécient un design minimaliste, il peut s'avérer particulièrement gênant au quotidien.
Ce bug n'affecte ni la sécurité des données ni la stabilité de Chrome. Les utilisateurs gênés par la barre visible peuvent temporairement utiliser des extensions modifiant l'apparence du nouvel onglet, comme Tabliss ou Infinity New Tab. Certains utilisateurs suggèrent de revenir à Chrome 147, mais cette solution est déconseillée en raison de failles de sécurité potentielles dans cette version plus ancienne du navigateur. En pratique, il est plus prudent d'attendre un correctif de Google, qui sera probablement déployé lors d'une prochaine mise à jour. Chrome présente un autre problème, plus grave encore. Le navigateur peut télécharger automatiquement des modèles d'IA locaux, occupant jusqu'à 4 Go d'espace disque. Pire encore, il le fait sans le consentement ni même à l'insu de l'utilisateur de Windows 11. Heureusement, il existe un moyen de bloquer ce comportement, et ce, directement depuis le système d'exploitation de Microsoft.
Ce bug n'affecte ni la sécurité des données ni la stabilité de Chrome. Les utilisateurs gênés par la barre visible peuvent temporairement utiliser des extensions modifiant l'apparence du nouvel onglet, comme Tabliss ou Infinity New Tab. Certains utilisateurs suggèrent de revenir à Chrome 147, mais cette solution est déconseillée en raison de failles de sécurité potentielles dans cette version plus ancienne du navigateur. En pratique, il est plus prudent d'attendre un correctif de Google, qui sera probablement déployé lors d'une prochaine mise à jour. Chrome présente un autre problème, plus grave encore. Le navigateur peut télécharger automatiquement des modèles d'IA locaux, occupant jusqu'à 4 Go d'espace disque. Pire encore, il le fait sans le consentement ni même à l'insu de l'utilisateur de Windows 11. Heureusement, il existe un moyen de bloquer ce comportement, et ce, directement depuis le système d'exploitation de Microsoft.
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