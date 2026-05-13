TikTok lance un abonnement sans publicité

TikTok lance un nouvel abonnement sans publicité, disponible pour le moment uniquement au Royaume-Uni. Le service avait précédemment annoncé le lancement prochain d'une formule payante sans publicité pour les personnes de 18 ans et plus. L'abonnement à TikTok sans publicité coûte 4 £ par mois. En contrepartie, les utilisateurs pourront utiliser l'application sans que leurs vidéos soient interrompues par du contenu sponsorisé. Il est important de noter que cet abonnement n'ajoute aucune nouvelle fonctionnalité ni aucun outil supplémentaire. Le seul changement est l'absence de publicité. L'entreprise explique qu'elle souhaite offrir plus de choix aux utilisateurs de la plateforme, tout en maintenant le modèle actuel qui soutient les entreprises britanniques faisant de la publicité sur TikTok. Selon les représentants du site web, les publicités aident les entreprises locales à atteindre leurs clients et à augmenter leurs ventes, mais certains utilisateurs s'attendent à ne pas être inondés de publicités.
À certains égards, cette stratégie est similaire à celle que Meta avait précédemment mise en œuvre pour Facebook et Instagram. L'automne dernier, Meta a lancé au Royaume-Uni une offre similaire sans publicité, à un prix inférieur de 3 £ par mois. On ignore pour l'instant s'il sera disponible en dehors du Royaume-Uni ; cela dépendra de son succès à long terme et de l'intérêt qu'il suscite auprès des utilisateurs.
À certains égards, cette stratégie est similaire à celle que Meta avait précédemment mise en œuvre pour Facebook et Instagram. L'automne dernier, Meta a lancé au Royaume-Uni une offre similaire sans publicité, à un prix inférieur de 3 £ par mois. On ignore pour l'instant s'il sera disponible en dehors du Royaume-Uni ; cela dépendra de son succès à long terme et de l'intérêt qu'il suscite auprès des utilisateurs.
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