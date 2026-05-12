Lorsque vous regardez Netflix, Netflix vous observe. Le géant est accusé d'espionner ses abonnés.

L’État du Texas a porté plainte contre le géant du streaming, l’accusant de surveillance secrète et à long terme du comportement de millions de téléspectateurs (y compris des enfants) et de collecte de vastes quantités de données sans le consentement éclairé des utilisateurs. Une plainte déposée par le procureur général Ken Paxton décrit une plateforme qui, selon les autorités texanes, fonctionnait comme un système de surveillance sophistiqué des internautes. Les documents suggèrent que Netflix analysait les déplacements de quasiment tous ses utilisateurs pendant qu'ils regardaient des films et des séries. Selon la plainte, la plateforme a enregistré des milliards d'événements comportementaux, notamment des données sur le rembobinage, la pause, le retour à des scènes spécifiques, le saut de sections et le temps passé à l'écran. Le Texas affirme que le système de suivi collectait également des informations sur les appareils des utilisateurs, leurs réseaux domestiques et leur utilisation des applications. Les documents accusent Netflix d'avoir créé un vaste outil d'analyse du comportement des spectateurs tout en minimisant publiquement la quantité de données collectées. La section relative aux profils des enfants est particulièrement controversée. Selon l'accusation, des données ont également été collectées auprès des plus jeunes utilisateurs de la plateforme, malgré les affirmations de Netflix selon lesquelles ses profils pour enfants sont sûrs et adaptés aux familles.
La plainte dénonce la désignation interne particulièrement gênante de Netflix. Selon les documents, l'entreprise se décrivait elle-même, sur le ton de la plaisanterie, comme une « société d'exploration de données qui diffuse occasionnellement des films en streaming ». Les autorités texanes affirment que des données d'utilisateurs auraient été transmises à des courtiers en données et à des sociétés de publicité qui établissent des profils détaillés des internautes. Ces informations leur permettent d'analyser les centres d'intérêt, les habitudes et les réactions des internautes à certains contenus. La principale controverse tient au fait que Netflix s'est publiquement démarqué depuis des années des modèles économiques utilisés par les géants de la publicité comme Google et Facebook. La plainte cite des déclarations antérieures du cofondateur de l'entreprise, Reed Hastings, qui avait assuré aux investisseurs et au public que Netflix n'avait pas l'intention de fonder son modèle économique sur la collecte massive de données utilisateur. D'après les documents judiciaires, Hastings aurait déclaré aux investisseurs, encore en 2020, que la société « n'accumulait rien ». Or, le Texas estime que la réalité était tout autre.
La plainte souligne que la situation a considérablement changé après le lancement par Netflix d'un abonnement moins cher financé par la publicité. Selon les autorités de l'État, la plateforme a alors commencé à recourir à des pratiques courantes sur le marché de la publicité numérique, fondées sur un profilage détaillé des utilisateurs. C’est alors que les données comportementales ont commencé à prendre une valeur commerciale considérable pour l’entreprise. Plus l’analyse des spectateurs est précise, plus le ciblage publicitaire est efficace et plus les revenus publicitaires sont élevés. Le procureur général Ken Paxton accuse Netflix d'avoir sciemment induit les consommateurs en erreur et d'avoir dissimulé l'ampleur réelle de sa surveillance de l'activité des utilisateurs. Les autorités texanes ont également mis en cause les pratiques de conception de Netflix. La plainte allègue l'utilisation de techniques de manipulation psychologique, des mécanismes destinés à maintenir les utilisateurs scotchés à leurs écrans le plus longtemps possible. La fonction de lecture automatique des épisodes et contenus suivants a été particulièrement critiquée. Selon l'accusation, elle visait à maximiser le temps de visionnage, notamment pour les enfants de moins de 13 ans. Le Texas affirme que la plateforme présentait les profils des enfants comme un environnement sûr, tout en utilisant des mécanismes pour encourager des heures de visionnage et générer davantage de données comportementales.
L'entreprise réfute catégoriquement toutes les allégations. Un porte-parole de Netflix a déclaré que la plainte contenait des informations fausses et déformées, et que la plateforme respectait les lois relatives à la protection de la vie privée et des données. Netflix a annoncé une action en justice et souligne l'importance qu'elle accorde à la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Cependant, cette affaire pourrait s'avérer particulièrement difficile pour la plateforme, car le Texas exige non seulement des sanctions financières, mais aussi des modifications de son fonctionnement. Si le tribunal tranche en faveur de l'État, Netflix pourrait être contraint de limiter la collecte de données, de désactiver la lecture automatique sur les profils des enfants et de payer de lourdes amendes pour chaque infraction.
La plainte dénonce la désignation interne particulièrement gênante de Netflix. Selon les documents, l'entreprise se décrivait elle-même, sur le ton de la plaisanterie, comme une « société d'exploration de données qui diffuse occasionnellement des films en streaming ». Les autorités texanes affirment que des données d'utilisateurs auraient été transmises à des courtiers en données et à des sociétés de publicité qui établissent des profils détaillés des internautes. Ces informations leur permettent d'analyser les centres d'intérêt, les habitudes et les réactions des internautes à certains contenus. La principale controverse tient au fait que Netflix s'est publiquement démarqué depuis des années des modèles économiques utilisés par les géants de la publicité comme Google et Facebook. La plainte cite des déclarations antérieures du cofondateur de l'entreprise, Reed Hastings, qui avait assuré aux investisseurs et au public que Netflix n'avait pas l'intention de fonder son modèle économique sur la collecte massive de données utilisateur. D'après les documents judiciaires, Hastings aurait déclaré aux investisseurs, encore en 2020, que la société « n'accumulait rien ». Or, le Texas estime que la réalité était tout autre.
La plainte souligne que la situation a considérablement changé après le lancement par Netflix d'un abonnement moins cher financé par la publicité. Selon les autorités de l'État, la plateforme a alors commencé à recourir à des pratiques courantes sur le marché de la publicité numérique, fondées sur un profilage détaillé des utilisateurs. C’est alors que les données comportementales ont commencé à prendre une valeur commerciale considérable pour l’entreprise. Plus l’analyse des spectateurs est précise, plus le ciblage publicitaire est efficace et plus les revenus publicitaires sont élevés. Le procureur général Ken Paxton accuse Netflix d'avoir sciemment induit les consommateurs en erreur et d'avoir dissimulé l'ampleur réelle de sa surveillance de l'activité des utilisateurs. Les autorités texanes ont également mis en cause les pratiques de conception de Netflix. La plainte allègue l'utilisation de techniques de manipulation psychologique, des mécanismes destinés à maintenir les utilisateurs scotchés à leurs écrans le plus longtemps possible. La fonction de lecture automatique des épisodes et contenus suivants a été particulièrement critiquée. Selon l'accusation, elle visait à maximiser le temps de visionnage, notamment pour les enfants de moins de 13 ans. Le Texas affirme que la plateforme présentait les profils des enfants comme un environnement sûr, tout en utilisant des mécanismes pour encourager des heures de visionnage et générer davantage de données comportementales.
L'entreprise réfute catégoriquement toutes les allégations. Un porte-parole de Netflix a déclaré que la plainte contenait des informations fausses et déformées, et que la plateforme respectait les lois relatives à la protection de la vie privée et des données. Netflix a annoncé une action en justice et souligne l'importance qu'elle accorde à la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Cependant, cette affaire pourrait s'avérer particulièrement difficile pour la plateforme, car le Texas exige non seulement des sanctions financières, mais aussi des modifications de son fonctionnement. Si le tribunal tranche en faveur de l'État, Netflix pourrait être contraint de limiter la collecte de données, de désactiver la lecture automatique sur les profils des enfants et de payer de lourdes amendes pour chaque infraction.
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