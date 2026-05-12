Le chiffrement des messages RCS est désormais disponible sur iPhone.

Apple a enfin commencé à implémenter le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS entre iPhone et Android. Dans iOS 26.5, sorti lundi, la société a ajouté la prise en charge du chiffrement de bout en bout pour les messages RCS en mode bêta. Cela signifie que ni Apple ni Google ne pourront voir le contenu des messages pendant leur envoi. Après l'installation d'iOS 26.5, les conversations avec les utilisateurs Android afficheront une icône de cadenas et la mention « Chiffré » en haut de la conversation. Ces éléments n'apparaîtront que si l'opérateur prend en charge cette nouvelle fonctionnalité. Apple précise que le chiffrement est activé automatiquement et sera à terme activé par défaut pour toutes les conversations RCS, nouvelles comme existantes.
Sur Android, vous aurez également besoin de la dernière version de Google Messages, mais cette application est progressivement mise à jour dans le monde entier. De plus, iOS 26.5 inclut de nouveaux fonds d'écran et des publicités dans Apple Maps. L'application peut désormais afficher des publicités locales en fonction de la position approximative de l'utilisateur, de ses requêtes de recherche ou du segment de carte affiché pendant la navigation et la recherche. Apple affirme que les données publicitaires ne sont pas liées au compte Apple de l'utilisateur. Il est difficile de vérifier l'exactitude de cette information, mais le fabricant d'iPhone travaille clairement à améliorer les performances de ses cartes dans le monde entier, et pas seulement aux États-Unis, ce qui est encourageant. Cependant, la messagerie RCS est, bien sûr, beaucoup plus importante pour les utilisateurs finaux.
Sur Android, vous aurez également besoin de la dernière version de Google Messages, mais cette application est progressivement mise à jour dans le monde entier. De plus, iOS 26.5 inclut de nouveaux fonds d'écran et des publicités dans Apple Maps. L'application peut désormais afficher des publicités locales en fonction de la position approximative de l'utilisateur, de ses requêtes de recherche ou du segment de carte affiché pendant la navigation et la recherche. Apple affirme que les données publicitaires ne sont pas liées au compte Apple de l'utilisateur. Il est difficile de vérifier l'exactitude de cette information, mais le fabricant d'iPhone travaille clairement à améliorer les performances de ses cartes dans le monde entier, et pas seulement aux États-Unis, ce qui est encourageant. Cependant, la messagerie RCS est, bien sûr, beaucoup plus importante pour les utilisateurs finaux.
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12-05iOSiOS 26.5 est maintenant disponible : chiffrement RCS, nouvelles suggestions dans Plans et toutes les nouvelles fonctionnalités.
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