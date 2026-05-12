 Se connecter 
 Se connecter 
        
L'action de Nintendo chute après les prévisions concernant la Switch 2
Publié le: 12/05/2026 @ 17:25:46: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesL'action Nintendo a chuté de 12 % après la confirmation officielle par l'entreprise d'une hausse de prix pour la Nintendo Switch 2, qui entrera en vigueur en septembre. Toutefois, cette forte baisse n'est pas uniquement due au nouveau prix de la console. Les investisseurs s'inquiètent également des annonces de Nintendo concernant un ralentissement du développement des jeux majeurs, une baisse prévue des ventes de Switch 2 l'année prochaine, ainsi que des pénuries de mémoire, des droits de douane et des délais de production de plus en plus longs pour les titres AAA. Lors d'une séance de questions-réponses suivant la publication de son rapport financier annuel, le PDG de l'entreprise a reconnu que Nintendo est confrontée à des défis importants. Il a déclaré que les droits de douane et la pénurie persistante de mémoire pèseront de plus en plus sur la rentabilité de l'activité matérielle de l'entreprise.

Il a noté que la hausse des prix de la mémoire et des autres composants n'avait pas eu d'impact significatif sur le chiffre d'affaires des consoles lors du dernier exercice, mais que la situation évoluerait. Nintendo a également reconnu que les délais de développement des jeux continuent de s'allonger, malgré les efforts déployés pour accélérer la sortie des titres. Cependant, ce problème ne concerne pas uniquement l'entreprise japonaise : la quasi-totalité des grands éditeurs sont actuellement confrontés au défi de créer des jeux de grande envergure et de haute qualité dans des délais toujours plus courts. Le PDG de Nintendo ne considère toutefois pas la situation comme critique. Il a souligné que la Switch 2 se vendait plus rapidement que la Nintendo Switch originale et que l'entreprise n'avait actuellement aucune inquiétude majeure quant à une éventuelle perte d'intérêt de la part des consommateurs.
« Les spécifications de la PlayStation 6 ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 12-05ConsolesLes spécifications de la PlayStation 6 seraient considérablement réduites.
 11-05ConsolesSony ne se presse pas de sortir la PlayStation 6.
 11-05ConsolesSelon Nintendo, l'augmentation du prix de la Switch 2 ne couvre pas toutes les hausses de coûts.
 08-05ConsolesLes ventes de PS5 ont chuté de 46 % en un trimestre
 08-05ConsolesLe prix de la Nintendo Switch 2 augmente dès le 1er septembre
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Consoles12-05
L'action de Nintendo chute après les prévisions concernant la Switch 2
 Consoles12-05
Les spécifications de la PlayStation 6 seraient considérablement réduites.
 Matériel12-05
Les prix des cartes graphiques ont légèrement baissé.
 Sécurité12-05
Google bloque la première faille zero-day exploitée par l'IA
 Google12-05
Google Gemini Omni : le nouveau modèle vidéo qui écrit sur un tableau blanc (et réussit le test de Will Smith)
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page