L'action de Nintendo chute après les prévisions concernant la Switch 2

L'action Nintendo a chuté de 12 % après la confirmation officielle par l'entreprise d'une hausse de prix pour la Nintendo Switch 2, qui entrera en vigueur en septembre. Toutefois, cette forte baisse n'est pas uniquement due au nouveau prix de la console. Les investisseurs s'inquiètent également des annonces de Nintendo concernant un ralentissement du développement des jeux majeurs, une baisse prévue des ventes de Switch 2 l'année prochaine, ainsi que des pénuries de mémoire, des droits de douane et des délais de production de plus en plus longs pour les titres AAA. Lors d'une séance de questions-réponses suivant la publication de son rapport financier annuel, le PDG de l'entreprise a reconnu que Nintendo est confrontée à des défis importants. Il a déclaré que les droits de douane et la pénurie persistante de mémoire pèseront de plus en plus sur la rentabilité de l'activité matérielle de l'entreprise.
Il a noté que la hausse des prix de la mémoire et des autres composants n'avait pas eu d'impact significatif sur le chiffre d'affaires des consoles lors du dernier exercice, mais que la situation évoluerait. Nintendo a également reconnu que les délais de développement des jeux continuent de s'allonger, malgré les efforts déployés pour accélérer la sortie des titres. Cependant, ce problème ne concerne pas uniquement l'entreprise japonaise : la quasi-totalité des grands éditeurs sont actuellement confrontés au défi de créer des jeux de grande envergure et de haute qualité dans des délais toujours plus courts. Le PDG de Nintendo ne considère toutefois pas la situation comme critique. Il a souligné que la Switch 2 se vendait plus rapidement que la Nintendo Switch originale et que l'entreprise n'avait actuellement aucune inquiétude majeure quant à une éventuelle perte d'intérêt de la part des consommateurs.
Il a noté que la hausse des prix de la mémoire et des autres composants n'avait pas eu d'impact significatif sur le chiffre d'affaires des consoles lors du dernier exercice, mais que la situation évoluerait. Nintendo a également reconnu que les délais de développement des jeux continuent de s'allonger, malgré les efforts déployés pour accélérer la sortie des titres. Cependant, ce problème ne concerne pas uniquement l'entreprise japonaise : la quasi-totalité des grands éditeurs sont actuellement confrontés au défi de créer des jeux de grande envergure et de haute qualité dans des délais toujours plus courts. Le PDG de Nintendo ne considère toutefois pas la situation comme critique. Il a souligné que la Switch 2 se vendait plus rapidement que la Nintendo Switch originale et que l'entreprise n'avait actuellement aucune inquiétude majeure quant à une éventuelle perte d'intérêt de la part des consommateurs.
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11-05ConsolesSelon Nintendo, l'augmentation du prix de la Switch 2 ne couvre pas toutes les hausses de coûts.
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