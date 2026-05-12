Les spÃ©cifications de la PlayStation 6 seraient considÃ©rablement rÃ©duites.

Lors de la publication de son rapport financier pour le quatriÃ¨me trimestre 2025, la direction de Sony a reconnu que la date de sortie de la PlayStation 6 n'Ã©tait pas encore fixÃ©e. La principale raison invoquÃ©e est la pÃ©nurie de mÃ©moire et les prix extrÃªmement Ã©levÃ©s, qui pourraient rendre la nouvelle console trop chÃ¨re pour le grand public. KeplerL2, un informateur rÃ©putÃ© chez AMD, estime que Sony devra trouver des solutions pour rÃ©duire le coÃ»t de la console sans compromettre significativement ses performances. Selon lui, les seules mesures relativement sÃ»res consistent Ã rÃ©duire la largeur du bus mÃ©moire et la capacitÃ© de la RAM.
KeplerL2 a Ã©galement soulignÃ© que rÃ©duire drastiquement les spÃ©cifications techniques remet en cause le concept mÃªme de console de nouvelle gÃ©nÃ©ration. Selon lui, l'option la plus rÃ©aliste pour rÃ©duire les coÃ»ts consiste Ã conserver le SSD de 1 To, ou, Ã la rigueur, Ã rÃ©duire le bus mÃ©moire Ã 128 bits et la mÃ©moire vidÃ©o Ã 24 Go. Certains utilisateurs doutaient qu'une rÃ©duction du bus mÃ©moire permette de rÃ©aliser des Ã©conomies significatives, mais cet initiÃ© affirme le contraire. Il estime qu'une telle solution permettrait de rÃ©duire les coÃ»ts de production d'environ 60 dollars aux prix actuels de la mÃ©moire. Un autre avantage serait l'augmentation du pourcentage de processeurs utilisables grÃ¢ce Ã la possibilitÃ© de dÃ©sactiver les contrÃ´leurs de mÃ©moire dÃ©fectueux. Cependant, si la conjoncture Ã©conomique contraint Sony Ã rÃ©duire les capacitÃ©s de la PlayStation 6, l'entreprise aura encore plus de mal Ã convaincre les possesseurs de PlayStation 5 de passer Ã la gÃ©nÃ©ration suivante.
KeplerL2 a Ã©galement soulignÃ© que rÃ©duire drastiquement les spÃ©cifications techniques remet en cause le concept mÃªme de console de nouvelle gÃ©nÃ©ration. Selon lui, l'option la plus rÃ©aliste pour rÃ©duire les coÃ»ts consiste Ã conserver le SSD de 1 To, ou, Ã la rigueur, Ã rÃ©duire le bus mÃ©moire Ã 128 bits et la mÃ©moire vidÃ©o Ã 24 Go. Certains utilisateurs doutaient qu'une rÃ©duction du bus mÃ©moire permette de rÃ©aliser des Ã©conomies significatives, mais cet initiÃ© affirme le contraire. Il estime qu'une telle solution permettrait de rÃ©duire les coÃ»ts de production d'environ 60 dollars aux prix actuels de la mÃ©moire. Un autre avantage serait l'augmentation du pourcentage de processeurs utilisables grÃ¢ce Ã la possibilitÃ© de dÃ©sactiver les contrÃ´leurs de mÃ©moire dÃ©fectueux. Cependant, si la conjoncture Ã©conomique contraint Sony Ã rÃ©duire les capacitÃ©s de la PlayStation 6, l'entreprise aura encore plus de mal Ã convaincre les possesseurs de PlayStation 5 de passer Ã la gÃ©nÃ©ration suivante.
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