Les prix des cartes graphiques ont légèrement baissé.

Le marché des cartes graphiques commence à se stabiliser et, bien que la situation varie selon les régions, certains pays ont déjà constaté une baisse progressive des prix ces dernières semaines. Ce qui semblait improbable jusqu'à récemment est désormais une réalité : les prix moyens des cartes graphiques ont commencé à baisser significativement après avoir atteint un pic. Auparavant, la hausse moyenne avait atteint 120 %, tous modèles confondus. Cependant, l'écart entre les modèles restait important : certaines cartes graphiques ont vu leur prix augmenter jusqu'à 53 %, tandis que d'autres sont restées dans une fourchette de 10 à 30 %. Le pic des prix a été atteint en février, après octobre 2025, date à laquelle a débuté la « RAMpocalypse », une flambée des prix de la mémoire. Une baisse a commencé en mars, paraissant d'abord temporaire. Cependant, cette baisse s'est poursuivie en avril et s'est accélérée ce mois-ci.
Selon 3D Center, le prix de vente moyen des cartes graphiques présentées dans ce comparatif représente actuellement 112 % de leur niveau de septembre 2025. Il s'agit du niveau le plus bas depuis un an, comparé aux mois de janvier et avril. Si l'on exclut la GeForce RTX 5090, la moyenne chute à 109 %. La RTX 5090 reste le modèle le plus touché : malgré un prix de vente nettement supérieur à son prix de vente conseillé depuis son lancement, elle a eu l'impact le plus important sur la croissance globale du marché. Parallèlement, les cartes graphiques de milieu et d'entrée de gamme n'ont quasiment pas connu d'augmentation de prix significative ces derniers mois. Cependant, il est trop tôt pour se réjouir : il faudra attendre la stabilisation des prix.
Selon 3D Center, le prix de vente moyen des cartes graphiques présentées dans ce comparatif représente actuellement 112 % de leur niveau de septembre 2025. Il s'agit du niveau le plus bas depuis un an, comparé aux mois de janvier et avril. Si l'on exclut la GeForce RTX 5090, la moyenne chute à 109 %. La RTX 5090 reste le modèle le plus touché : malgré un prix de vente nettement supérieur à son prix de vente conseillé depuis son lancement, elle a eu l'impact le plus important sur la croissance globale du marché. Parallèlement, les cartes graphiques de milieu et d'entrée de gamme n'ont quasiment pas connu d'augmentation de prix significative ces derniers mois. Cependant, il est trop tôt pour se réjouir : il faudra attendre la stabilisation des prix.
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