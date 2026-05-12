PubliÃ© le: 12/05/2026 @ 16:47:36: Par Nic007 Dans "SÃ©curitÃ©"
Pour la premiÃ¨re fois, Google a dÃ©tectÃ© et bloquÃ© une faille zero-day exploitÃ©e grÃ¢ce Ã l'intelligence artificielle . Il ne s'agit ni de science-fiction, ni d'une simple hypothÃ¨se : c'est ce que le Google Threat Intelligence Group (GTIG) a documentÃ© dans un rapport rÃ©cemment publiÃ© , et les implications pour les professionnels de la sÃ©curitÃ© numÃ©rique sont loin d'Ãªtre nÃ©gligeables. L'objectif de l'attaque Ã©tait de contourner l'authentification Ã deux facteurs d'un outil d'administration web open source non identifiÃ©. D'aprÃ¨s les chercheurs, il s'agissait d'une opÃ©ration d'exploitation massive planifiÃ©e , et non d'une attaque ciblÃ©e sur une seule cible. Comment les chercheurs de Google ont-ils dÃ©couvert que l'IA Ã©tait Ã l'origine de la faille ? En analysant le code. Dans le script Python utilisÃ© pour l'exploitation de la vulnÃ©rabilitÃ©, ils ont trouvÃ© deux indices rÃ©vÃ©lateurs : un score CVSS Â« faussÃ© Â» (une valeur de gravitÃ© de la vulnÃ©rabilitÃ© gÃ©nÃ©rÃ©e incorrectement, mais vraisemblablement par l'IA) et une mise en forme structurÃ©e et didactique , typique des textes produits par de grands modÃ¨les de langage. Ce n'est pas le genre de code qu'un Ãªtre humain Ã©crit Ã la hÃ¢te : il est ordonnÃ©, presque scolaire, et cela a trahi ses origines.
La vulnÃ©rabilitÃ© exploitÃ©e Ã©tait une faille logique de haut niveau : le dÃ©veloppeur de la plateforme avait intÃ©grÃ© une hypothÃ¨se de confiance dans le systÃ¨me dâ€™authentification Ã deux facteurs, et quelquâ€™un, grÃ¢ce Ã lâ€™IA, a trouvÃ© un moyen de lâ€™exploiter. Google prÃ©cise que Gemini nâ€™Ã©tait pas le modÃ¨le utilisÃ© pour dÃ©velopper cette faille. Cet Ã©pisode s'inscrit dans un contexte plus large : il y a quelques semaines, nous avons parlÃ© de Claude Mythos d'Anthropic , le modÃ¨le d'IA conÃ§u pour trouver les failles de sÃ©curitÃ©, et de la faÃ§on dont des outils similaires redessinent le paysage des cybermenaces. Le rapport du GTIG dÃ©crit Ã©galement d'autres techniques Ã©mergentes : les criminels utilisent le Â« jailbreak pilotÃ© par personae Â», oÃ¹ l'IA est entraÃ®nÃ©e Ã se faire passer pour un expert en sÃ©curitÃ© afin de les aider Ã trouver des vulnÃ©rabilitÃ©s. Ils alimentent les modÃ¨les avec des archives complÃ¨tes de donnÃ©es de vulnÃ©rabilitÃ©. Ils utilisent des outils comme OpenClaw pour perfectionner les charges utiles gÃ©nÃ©rÃ©es par l'IA dans des environnements contrÃ´lÃ©s, ce qui accroÃ®t la fiabilitÃ© des attaques avant leur lancement. Ã€ propos d'OpenClaw, nous l'avons dÃ©jÃ Ã©voquÃ© en lien avec la monÃ©tisation de ces agents d'IA . Se pose ensuite la question de l'IA en tant que cible , et non plus seulement comme outil : le GTIG constate que les attaquants ciblent de plus en plus les composants qui rendent les systÃ¨mes d'IA utiles, tels que les compÃ©tences autonomes et les connecteurs aux donnÃ©es tierces. En pratique, plus l'IA s'intÃ¨gre Ã nos systÃ¨mes, plus elle devient une surface d'attaque attrayante.
La vulnÃ©rabilitÃ© exploitÃ©e Ã©tait une faille logique de haut niveau : le dÃ©veloppeur de la plateforme avait intÃ©grÃ© une hypothÃ¨se de confiance dans le systÃ¨me dâ€™authentification Ã deux facteurs, et quelquâ€™un, grÃ¢ce Ã lâ€™IA, a trouvÃ© un moyen de lâ€™exploiter. Google prÃ©cise que Gemini nâ€™Ã©tait pas le modÃ¨le utilisÃ© pour dÃ©velopper cette faille. Cet Ã©pisode s'inscrit dans un contexte plus large : il y a quelques semaines, nous avons parlÃ© de Claude Mythos d'Anthropic , le modÃ¨le d'IA conÃ§u pour trouver les failles de sÃ©curitÃ©, et de la faÃ§on dont des outils similaires redessinent le paysage des cybermenaces. Le rapport du GTIG dÃ©crit Ã©galement d'autres techniques Ã©mergentes : les criminels utilisent le Â« jailbreak pilotÃ© par personae Â», oÃ¹ l'IA est entraÃ®nÃ©e Ã se faire passer pour un expert en sÃ©curitÃ© afin de les aider Ã trouver des vulnÃ©rabilitÃ©s. Ils alimentent les modÃ¨les avec des archives complÃ¨tes de donnÃ©es de vulnÃ©rabilitÃ©. Ils utilisent des outils comme OpenClaw pour perfectionner les charges utiles gÃ©nÃ©rÃ©es par l'IA dans des environnements contrÃ´lÃ©s, ce qui accroÃ®t la fiabilitÃ© des attaques avant leur lancement. Ã€ propos d'OpenClaw, nous l'avons dÃ©jÃ Ã©voquÃ© en lien avec la monÃ©tisation de ces agents d'IA . Se pose ensuite la question de l'IA en tant que cible , et non plus seulement comme outil : le GTIG constate que les attaquants ciblent de plus en plus les composants qui rendent les systÃ¨mes d'IA utiles, tels que les compÃ©tences autonomes et les connecteurs aux donnÃ©es tierces. En pratique, plus l'IA s'intÃ¨gre Ã nos systÃ¨mes, plus elle devient une surface d'attaque attrayante.
Liens
Lien (0 Clics)
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
01-05SÃ©curitÃ©Un adolescent de 15 ans pirate des serveurs gouvernementaux. Fuite massive de donnÃ©es en France.
23-04SÃ©curitÃ©Microsoft estime qu'un antivirus externe est inutile ; l'antivirus intÃ©grÃ© est suffisant.
17-04SÃ©curitÃ©Un entretien d'embauche pourrait prendre le contrÃ´le de votre Mac, prÃ©vient Microsoft.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©