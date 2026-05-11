Google Gemini Omni : le nouveau modèle vidéo qui écrit sur un tableau blanc (et réussit le test de Will Smith)

Google travaille sur un nouveau projet de génération vidéo par intelligence artificielle , et les premiers indices proviennent directement d'utilisateurs qui ont découvert une option inattendue : « Créer avec Gemini Omni ». Le modèle n'a pas encore été annoncé officiellement, mais les démos qui ont fuité sont suffisamment concrètes pour mériter l'attention. D'après 9to5Google , Omni semble être une extension de Veo , le service vidéo existant de Google, plutôt qu'une solution totalement distincte. La description officielle mentionne la possibilité de remixer des vidéos, de les modifier directement dans le chat et d'utiliser des modèles prédéfinis. Les deux démonstrations présentées sont intéressantes pour différentes raisons. La première nous demandait de générer un professeur rédigeant une démonstration mathématique au tableau , en expliquant chaque étape : le résultat traite le texte écrit de manière étonnamment convaincante, ce qui a toujours été l'un des points faibles de la génération vidéo par IA. La seconde est le classique « test de Will Smith », la scène des deux hommes mangeant des spaghettis, devenue une référence informelle pour mesurer les progrès de ces modèles au fil du temps.
Les résultats du test des spaghettis sont nettement plus convaincants que ce que nous avons vu jusqu'à présent : mouvements naturels, décors détaillés et aucune des distorsions grotesques qui ont fait la renommée de ce test. Nous n'avons pas encore atteint un niveau de photoréalisme parfait, mais le progrès qualitatif par rapport aux premières générations est indéniable. Il y a cependant un détail pratique à ne pas négliger : ces deux requêtes ont consommé 86 % de la limite journalière d’un abonnement AI Pro. En bref, la génération de vidéos de qualité a un impact important sur le quota d’utilisation, ce qui laisse penser qu’il ne s’agit pas d’un outil à utiliser ponctuellement. Google n'a encore annoncé aucune date officielle ni aucun détail concernant Omni, mais avec Google I/O 2026 qui approche à grands pas, nous devrions en apprendre davantage à ce sujet lors de cette conférence. Par ailleurs, il convient de rappeler que Google avait déjà réaffirmé son engagement envers la vidéo générative après la fermeture de Sora par OpenAI : de toute évidence, cette promesse était déjà en train de se concrétiser. Si les résultats d’Omni sont représentatifs de ce que Google présentera à Google I/O 2026 , la génération vidéo intégrée de Gemini pourrait devenir l’une des mises à jour les plus importantes de la plateforme cette année.
Les résultats du test des spaghettis sont nettement plus convaincants que ce que nous avons vu jusqu'à présent : mouvements naturels, décors détaillés et aucune des distorsions grotesques qui ont fait la renommée de ce test. Nous n'avons pas encore atteint un niveau de photoréalisme parfait, mais le progrès qualitatif par rapport aux premières générations est indéniable. Il y a cependant un détail pratique à ne pas négliger : ces deux requêtes ont consommé 86 % de la limite journalière d’un abonnement AI Pro. En bref, la génération de vidéos de qualité a un impact important sur le quota d’utilisation, ce qui laisse penser qu’il ne s’agit pas d’un outil à utiliser ponctuellement. Google n'a encore annoncé aucune date officielle ni aucun détail concernant Omni, mais avec Google I/O 2026 qui approche à grands pas, nous devrions en apprendre davantage à ce sujet lors de cette conférence. Par ailleurs, il convient de rappeler que Google avait déjà réaffirmé son engagement envers la vidéo générative après la fermeture de Sora par OpenAI : de toute évidence, cette promesse était déjà en train de se concrétiser. Si les résultats d’Omni sont représentatifs de ce que Google présentera à Google I/O 2026 , la génération vidéo intégrée de Gemini pourrait devenir l’une des mises à jour les plus importantes de la plateforme cette année.
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