Apple a publié iOS 26.5 , une mise à jour qui ne bouleverse pas fondamentalement le système, mais qui apporte de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Elle se compose principalement de trois nouvelles fonctionnalités, ainsi que de quelques améliorations particulièrement pertinentes pour les utilisateurs de certains pays ou de certains services. L' information la plus intéressante concernant la protection de la vie privée est l'arrivée du chiffrement de bout en bout pour les messages RCS dans l'application Messages. Cette fonctionnalité est encore en version bêta et n'est disponible que pour les opérateurs compatibles. Nous l'avions déjà évoquée lors de la phase bêta, son déploiement sera progressif, il ne faut donc pas s'attendre à ce qu'elle soit accessible à tous immédiatement. Côté esthétique, le fond d'écran Pride Luminance fait son apparition : un arrière-plan dynamique qui diffuse un spectre de couleurs et doit être téléchargé manuellement. Ce n'est pas une révolution, mais ceux qui apprécient la personnalisation visuelle de leur iPhone y trouveront un ajout bienvenu. L'autre grande nouveauté est Apple Maps , qui, avec iOS 26.5, introduit la fonctionnalité Lieux suggérés : des suggestions de lieux basées sur les tendances à proximité et les recherches récentes de l'utilisateur. Utile en théorie, mais à prendre en compte en pratique, surtout si l'on considère qu'Apple Maps commencera à afficher des publicités dans les résultats de recherche pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada cet été — n'oubliez pas que « suggestions » et publicité iront de pair.
Parmi les nouveautés, la Magic Mouse, le Magic Keyboard et le Magic Trackpad se connectent désormais automatiquement en Bluetooth après la première connexion USB-C, éliminant ainsi une étape jusqu'alors inexplicablement manuelle. L' application Rappels bénéficie également de quelques modifications , et les abonnements à l'App Store avec engagement annuel et paiement mensuel sont désormais pris en charge. Déjà disponibles ailleurs avec iOS 26.4, ces abonnements sont maintenant proposés aux utilisateurs américains. Pour les utilisateurs de l' Union européenne , iOS 26.5 introduit le transfert d'activité Live vers des applications tierces . Au Brésil, en revanche, la mise à jour semble ouvrir la voie à l' installation d'applications hors du système d'exploitation (sideloading ), à l'instar de l'Europe. Par ailleurs, le prochain grand événement est la WWDC 2026 , qui débute le lundi 8 juin : Apple devrait y dévoiler iOS 27 et publier la première bêta pour les développeurs. Compte tenu de l’ importance accordée à l’intelligence artificielle dans cette version, iOS 26.5 ressemble davantage à une conclusion qu’à un début.
Parmi les nouveautés, la Magic Mouse, le Magic Keyboard et le Magic Trackpad se connectent désormais automatiquement en Bluetooth après la première connexion USB-C, éliminant ainsi une étape jusqu'alors inexplicablement manuelle. L' application Rappels bénéficie également de quelques modifications , et les abonnements à l'App Store avec engagement annuel et paiement mensuel sont désormais pris en charge. Déjà disponibles ailleurs avec iOS 26.4, ces abonnements sont maintenant proposés aux utilisateurs américains. Pour les utilisateurs de l' Union européenne , iOS 26.5 introduit le transfert d'activité Live vers des applications tierces . Au Brésil, en revanche, la mise à jour semble ouvrir la voie à l' installation d'applications hors du système d'exploitation (sideloading ), à l'instar de l'Europe. Par ailleurs, le prochain grand événement est la WWDC 2026 , qui débute le lundi 8 juin : Apple devrait y dévoiler iOS 27 et publier la première bêta pour les développeurs. Compte tenu de l’ importance accordée à l’intelligence artificielle dans cette version, iOS 26.5 ressemble davantage à une conclusion qu’à un début.
Plus d'actualités dans cette catégorie
13-04iOSLes utilisateurs d'iPhone ne peuvent plus saisir leurs mots de passe. Une mise à jour a supprimé le caractère du clavier.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité