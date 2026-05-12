Test Cthulhu: The Cosmic Abyss (PS5) - Voyage dans les Terres de Lovecraft

Publié le: 12/05/2026 @ 15:16:01: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Nous avons souvent affirmé que le Mythe de Cthulhu est un terreau fertile pour la création d'expériences d'horreur exceptionnelles. L'œuvre de H.P. Lovecraft a inspiré de nombreux scénaristes, réalisateurs et, bien sûr, créateurs de jeux vidéo. La terreur cosmique de son univers est en effet difficile à égaler, et l'atmosphère de ses écrits, entre de bonnes mains, peut produire des résultats remarquables, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des effets de surprise faciles ou autres procédés convenus. Cthulhu : The Cosmic Abyss en est le plus récent exemple, le nom de Cthulhu, personnage éponyme de l'œuvre, figurant en bonne place dans le titre du jeu. Ce titre a été créé par la société française Big Bad Wolf, à qui l'on doit notamment les remarquables The Council et Vampire: The Masquerade – Swansong. Cosmic Abyss est un projet nettement plus ambitieux, et nous sommes ravis de constater que la société avance bien, même si cela ne signifie pas pour autant que tout est parfait. Contrairement à la quasi-totalité des jeux et récits du Mythe de Cthulhu, qui se déroulent soit à l'époque actuelle, soit dans les décennies précédentes, nous voici en 2053. Ce mélange de science-fiction et d'histoires lovecraftiennes est bienvenu. Les ressources naturelles de la Terre commencent à s'épuiser et les grandes multinationales se tournent vers les profondeurs inexplorées des océans. Parallèlement, l'occultisme et toutes sortes de sectes ont proliféré, se livrant souvent à des pratiques incompréhensibles et horribles. Notre protagoniste, Noé, a un passé lié à l'occultisme : ses parents ont été assassinés lors d'une cérémonie sanglante lorsqu'il était enfant. Depuis, il a grandi sous la protection d'une organisation gouvernementale chargée de lutter contre ces menaces occultes et est peu à peu devenu l'un de ses agents les plus compétents.
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