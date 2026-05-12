Microsoft présente une nouvelle version du Xbox Game Pass. Voici l'Édition Starter.

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Microsoft présente une nouvelle version du Xbox Game Pass. Voici l'Édition Sta...
Publié le: 12/05/2026 @ 14:47:54: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftLes rumeurs qui circulaient il y a quelques semaines se sont confirmées. Microsoft et Discord unissent leurs forces, et cette collaboration donne naissance à une version spéciale de l'abonnement combinant Xbox Game Pass et Discord Nitro. L'édition Starter du Xbox Game Pass avait déjà fait l'objet de fuites, mais elle vient seulement d'être confirmée officiellement par les deux parties. Ce nouvel abonnement donnerait accès à plus de 50 jeux et à 10 heures de jeu en cloud. Parallèlement, Microsoft a introduit plusieurs limitations aux abonnements Game Pass standard. La plus importante est l'absence d'accès au multijoueur sur Xbox. Les utilisateurs de consoles ne pourront donc pas jouer en ligne sans abonnement supplémentaire, même s'ils pourront toujours accéder aux jeux en ligne gratuits. L'Édition Starter sera disponible pour les abonnés à l'offre Discord Nitro, qui coûte environ 9,99 $ par mois. Il est important de noter que Discord n'a pas l'intention d'augmenter le prix de Nitro après l'ajout de ce nouveau service. On ignore pour l'instant si l'Édition Starter restera exclusive à Discord ou si Microsoft décidera de la proposer ultérieurement comme une offre Game Pass distincte et moins chère.

Il convient également de noter les nouveaux avantages réservés aux abonnés actuels du Game Pass. Microsoft a annoncé que certains utilisateurs bénéficieront d'avantages liés à Discord, notamment des orbes Discord supplémentaires et des réductions sur la boutique de la plateforme. Plus de détails devraient être communiqués prochainement. C'est la première fois que Microsoft instaure une limite de temps officielle pour le cloud gaming dans le Game Pass. Bien que des rumeurs circulaient déjà concernant un modèle de cloud gaming gratuit financé par la publicité, l'entreprise n'avait pas encore généralisé cette solution. L'édition Starter montre toutefois qu'Xbox expérimente de plus en plus avec de nouveaux niveaux d'abonnement.
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