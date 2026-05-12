Intel se prépare à une offensive majeure sur le marché des puces mobiles hautes performances.

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Intel se prépare à une offensive majeure sur le marché des puces mobiles haut...
Publié le: 12/05/2026 @ 14:46:55: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelSelon de récentes fuites, l'entreprise travaille sur une famille de processeurs Razor Lake-AX, conçue pour concurrencer directement les futurs APU Medusa Halo d'AMD. Un élément clé de ces nouvelles conceptions réside dans l'utilisation de la mémoire intégrée directement au processeur. Intel a déjà eu recours à cette solution, notamment dans les systèmes Lunar Lake à faible consommation. Cette fois-ci, cependant, le constructeur ambitionne un projet bien plus vaste, destiné au segment haut de gamme. En rapprochant la mémoire DRAM de la puce, on réduit la latence, on améliore l'efficacité énergétique et on diminue la taille globale de la plateforme. C'est particulièrement important pour les ordinateurs portables modernes dotés de fonctionnalités graphiques et d'intelligence artificielle avancées. On ignore pour l'instant quelle norme de mémoire sera utilisée dans Razor Lake-AX. Les modules LPDDR5X ou les futurs modules LPDDR6 semblent les plus probables. Avec un lancement prévu autour de 2028, Intel pourrait viser le LPDDR6, qui offrira une bande passante nettement supérieure.

Razor Lake-AX serait une évolution de l'architecture de Nova Lake. Selon certaines fuites, les unités P-Core à haut rendement énergétique utiliseraient des noyaux Griffin Cove, tandis que les unités E-Core à faible consommation énergétique seraient dotées de noyaux Golden Eagle. Intel devrait également accorder une importance considérable aux solutions graphiques intégrées. Selon les informations actuelles, l'architecture Xe3P « Celestial » pourrait être utilisée, voire la Xe4 « Druid » de nouvelle génération. Ces nouveaux SoC pourraient ainsi constituer une alternative viable aux GPU dédiés pour les ordinateurs portables. La gamme AX est conçue pour représenter le segment haut de gamme des processeurs mobiles d'Intel. Contrairement aux modèles Razor Lake standard, qui resteront compatibles avec les plateformes Nova Lake, la variante AX intégrera une architecture SoC entièrement nouvelle. On parle d'un nombre élevé de cœurs CPU et GPU, d'une mémoire cache importante et de contrôleurs IA et multimédia avancés. Le tout est conçu pour concurrencer efficacement la gamme Halo d'AMD.
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