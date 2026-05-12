Les Technos S12E17 : GitHub, Firefox, Mythos, Yamanaka factors,...

Publié le: 12/05/2026 @ 10:25:35: Par zion Dans "Les Technos"
[quote]Episode S12E17 avec Aurélien, Sébastien B., Sébastien S., et Thierry.
• Introduction (00:00:00)
• Quand GitHub est en crise (00:01:46) : Pannes, manque de capacité, la confiance des développeurs s'érode.
(Sources : https://tinyurl.com/237yvpd3 et https://tinyurl.com/2327k8pz)
• Téléchirurgie : quand les pignons s'usent ! (00:16:13) : La boucle fermée peut être instable !
(Sources : https://tinyurl.com/243hcaqb et https://tinyurl.com/24h82z6s)
• Et si l'âge n'était en fait qu'une maladie? (00:25:38) : Quand la science rattrape la science fiction.
(Source : https://tinyurl.com/22b7ckzd)
• Quand tu fais ta gnôle dans l'espace (00:40:05) : Une petite bouteille de saké japonais, élaboré à partir d'une macération fermentée dans l'espace.
(Source : https://tinyurl.com/2co5w7q9)
• StEnSea : des boules de béton immergées (00:49:10) : Ou coment faire monter le niveau des mers ?
(Sources : https://tinyurl.com/25ycvj78 et https://tinyurl.com/2aeo3ghv)
• Quand Firefox rencontre Mythos (01:00:34) : 271 vulnérabilités et un compte à rebours.
(Sources : https://tinyurl.com/2ckxy8qg et https://tinyurl.com/2bvn9agf)
• Quand la musique synthétique deviendrait un standard (01:14:22) : Où est-ce que ça nous mène exactement ?
(Sources : https://tinyurl.com/2bzjomxl et https://tinyurl.com/279whkak)
• L'administration hollandaise abandonne GitHub (01:28:43) : au profit de Forgejo.
(Source : https://tinyurl.com/24nogv3e)[/quote}
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