WhatsApp Plus est officiel. Meta lance son abonnement avec de nouvelles fonctionnalités.

WhatsApp Plus est un nouvel abonnement qui vient d'être déployé auprès de ses premiers utilisateurs. Cet abonnement offre des options supplémentaires pour personnaliser l'application de messagerie. Selon les informations confirmées par Meta Platforms, le service est actuellement en phase de test dans certaines régions et est déployé auprès d'un petit groupe d'utilisateurs. Les changements les plus importants concernent l'apparence et l'organisation de l'application. Les utilisateurs de WhatsApp Plus peuvent personnaliser les thèmes de conversation, les icônes de l'application, les sons de notification et les sonneries. Il sera également possible d'épingler davantage de conversations. Actuellement, la version gratuite permet d'épingler trois conversations, tandis qu'un abonnement portera cette limite à vingt. Meta annonce également de nouvelles listes de conversations et des options supplémentaires pour configurer l'apparence de certaines sections de l'application. Curieusement, à ce stade des tests, il n'est pas question de supprimer les publicités affichées dans Status, une fonctionnalité que l'entreprise a commencé à développer l'année dernière.
D'après certaines sources, le service pourrait coûter environ 2,49 € par mois en Europe. Une période d'essai gratuite d'un mois est également en cours de test dans certains pays. Meta n'a pas encore publié de grille tarifaire complète ni la liste des régions concernées par l'essai. Meta cherche de plus en plus à monétiser WhatsApp sans compromettre les fonctionnalités gratuites de base. Contrairement à de nombreux autres services payants, le nouvel abonnement se concentre principalement sur des améliorations esthétiques plutôt que sur des changements fonctionnels majeurs. Ce modèle est similaire à celui de Snapchat+ ou Telegram Premium, même si les concurrents proposent souvent des fonctionnalités plus pratiques liées à la confidentialité, aux transferts de fichiers ou à l'intelligence artificielle. Pour l'instant, WhatsApp semble privilégier la personnalisation et une gestion des conversations plus intuitive. Les personnes ayant des dizaines de conversations actives apprécieront peut-être le nombre accru de discussions épinglées et les nouvelles options d'organisation, mais pour l'utilisateur moyen, ces changements seront peut-être plus cosmétiques que cruciaux. Les utilisateurs qui passent beaucoup de temps sur l'application, ceux qui utilisent WhatsApp pour le travail et ceux qui aiment personnaliser leurs appareils pourraient être les plus intéressés. Cependant, il est difficile de dire pour l'instant si l'abonnement sera rentable, car Meta teste encore différentes versions du service.
D'après certaines sources, le service pourrait coûter environ 2,49 € par mois en Europe. Une période d'essai gratuite d'un mois est également en cours de test dans certains pays. Meta n'a pas encore publié de grille tarifaire complète ni la liste des régions concernées par l'essai. Meta cherche de plus en plus à monétiser WhatsApp sans compromettre les fonctionnalités gratuites de base. Contrairement à de nombreux autres services payants, le nouvel abonnement se concentre principalement sur des améliorations esthétiques plutôt que sur des changements fonctionnels majeurs. Ce modèle est similaire à celui de Snapchat+ ou Telegram Premium, même si les concurrents proposent souvent des fonctionnalités plus pratiques liées à la confidentialité, aux transferts de fichiers ou à l'intelligence artificielle. Pour l'instant, WhatsApp semble privilégier la personnalisation et une gestion des conversations plus intuitive. Les personnes ayant des dizaines de conversations actives apprécieront peut-être le nombre accru de discussions épinglées et les nouvelles options d'organisation, mais pour l'utilisateur moyen, ces changements seront peut-être plus cosmétiques que cruciaux. Les utilisateurs qui passent beaucoup de temps sur l'application, ceux qui utilisent WhatsApp pour le travail et ceux qui aiment personnaliser leurs appareils pourraient être les plus intéressés. Cependant, il est difficile de dire pour l'instant si l'abonnement sera rentable, car Meta teste encore différentes versions du service.
Plus d'actualités dans cette catégorie
01-05SocialFacebook et Instagram ne protègent pas les enfants, et l'UE commence enfin à s'en rendre compte
22-04SocialWhatsApp va bientôt proposer un abonnement. Nous connaissons déjà son prix et ses fonctionnalités.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité