Les ordinateurs Dell rencontrent un problème grave : une mise à jour provoque des écrans bleus et des redémarrages.

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Les ordinateurs Dell rencontrent un problème grave : une mise à jour provoque ...
Publié le: 12/05/2026 @ 00:07:16: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielSuite à une récente mise à jour logicielle, des ordinateurs Dell ont commencé à rencontrer des problèmes. Selon des témoignages en ligne, certains ordinateurs portables restent bloqués dans une boucle de redémarrage, affichant un écran bleu de la mort et se figeant jusqu'à toutes les quelques dizaines de minutes. Dans un premier temps, la mise à jour de Windows 11 a été incriminée, mais tout semble indiquer que Dell est en cause. Le problème a été découvert après une mise à jour de SupportAssist, un outil préinstallé sur les appareils Dell. Le logiciel assure le diagnostic du système, la mise à jour des pilotes et la surveillance de l'état du matériel. Après l'installation d'une nouvelle version, l'ordinateur affiche régulièrement des écrans bleus de la mort (BSOD) et redémarre automatiquement. Le journal des événements Windows enregistre alors les erreurs liées aux coupures d'alimentation du noyau et les messages critiques concernant la stabilité du système. Un utilisateur a décidé d'analyser les fichiers de vidage mémoire à l'aide de l'outil WinDbg et a déterminé que SupportAssist était responsable du problème. D'après ses conclusions, la simple désinstallation de l'application principale ne suffisait pas toujours. Seule la désinstallation de tous les composants associés, y compris les modules complémentaires de récupération système et de réparation automatique, semblait permettre d'enrayer les plantages. Cependant, certains utilisateurs indiquent qu'une analyse matérielle complète effectuée avec l'application SupportAssist contribue également à rétablir la stabilité du système.

La situation est intéressante car un problème similaire est apparu fin 2024. À l'époque, une mise à jour de SupportAssist avait également provoqué des écrans bleus et des redémarrages inopinés. Il semblerait que Dell ait encore des difficultés à tester correctement certaines de ses mises à jour avant de les déployer auprès d'un plus grand nombre d'utilisateurs. À certains égards, cela ressemble aux problèmes qui apparaissent régulièrement avec les mises à jour de Windows 11, même si cette fois-ci le coupable n'est probablement pas Microsoft. Si votre ordinateur Dell affiche soudainement des écrans bleus de la mort (BSOD) ou redémarre régulièrement après des mises à jour récentes, il est conseillé de vérifier SupportAssist et d'envisager de le supprimer ou de désactiver des modules supplémentaires. Dell n'a pas encore publié de déclaration officielle concernant ce problème, mais de nombreux indices laissent penser que l'entreprise devra préparer un correctif.
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