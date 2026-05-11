USA : Le centre de données d'IA a consommé l'eau des habitants. Personne ne s'en est aperçu.

Publié le: 11/05/2026 @ 18:43:26: Par Nic007 Dans "Programmation"
Dans le comté de Fayette, en Géorgie, les habitants ont alerté les autorités locales suite à une chute soudaine de la pression de l'eau dans leurs habitations. Dans un premier temps, les responsables ont conseillé aux résidents de limiter l'arrosage de leurs pelouses et de faire des économies d'eau. Cependant, la réalité s'est avérée bien plus inquiétante. Un immense complexe de centres de données, en construction pour le secteur de l'intelligence artificielle, consommait d'énormes quantités d'eau depuis des mois sans être équipé d'un système de comptage officiel. D'après les autorités locales, l'installation, appartenant à QTS, une société contrôlée par le fonds Blackstone, a consommé environ 29 millions de gallons d'eau sur une période de plusieurs mois, soit plus de 110 millions de litres. Plus surprenant encore, les responsables ignoraient l'existence de deux branchements d'eau actifs utilisés par l'investisseur pendant longtemps. L'affaire n'a été révélée que lorsque les riverains ont commencé à signaler une baisse de pression d'eau de plus en plus importante. Une enquête a révélé que des quantités massives d'eau étaient déversées sur le site de l'un des plus grands projets d'infrastructure liés à l'IA aux États-Unis. Le campus de QTS en construction à Fayetteville comprend actuellement 13 bâtiments répartis sur 249 hectares. À terme, le complexe devrait compter 16 bâtiments et couvrir une superficie totale d'environ 60 hectares. L'investissement s'élève à un milliard de dollars. L'entreprise explique que l'eau a été utilisée lors des travaux de construction, notamment pour la préparation du site, la maîtrise des poussières et la production de béton. Le problème réside dans le fait que l'ampleur de cette consommation est restée longtemps hors du contrôle du réseau d'eau local.
La réaction du gouvernement du comté a été la plus controversée. QTS avait plus de 147 000 $ d'arriérés de factures d'eau, mais les autorités ont refusé d'imposer des sanctions financières. Vanessa Tigert, directrice du réseau d'eau local, a ouvertement admis que le comté faisait preuve d'une indulgence exceptionnelle envers l'entreprise. Elle a déclaré que QTS était son « plus gros client » et que les relations avec les investisseurs exigeaient un véritable partenariat. Cette déclaration a rapidement suscité l'indignation des habitants, dont beaucoup ont souligné que les usagers ordinaires des services municipaux ne pouvaient prétendre à une telle clémence, même pour des infractions mineures. « Ils sont notre plus gros client, et nous devons être partenaires », a déclaré Tigert. « C’est ce qu’on appelle le service client. » Le nombre croissant de centres de données dédiés à l'intelligence artificielle met à rude épreuve les infrastructures locales aux États-Unis. Les immenses salles de serveurs nécessitent d'énormes quantités d'électricité et des systèmes de refroidissement fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. QTS affirme qu'une fois la construction terminée, l'installation utilisera principalement des systèmes de refroidissement à eau en circuit fermé et à recirculation. Selon l'entreprise, la consommation d'énergie, une fois le centre opérationnel, se limitera essentiellement aux besoins sanitaires des employés. Cependant, ces déclarations ne rassurent pas les habitants. La Géorgie est aux prises avec la sécheresse et les incendies de forêt depuis des mois. Le gouverneur Brian Kemp a même décrété l'état d'urgence en raison de la situation hydrologique. Parallèlement, plus de 200 centres de données sont déjà opérationnels dans l'État.
La controverse autour du projet QTS démontre que la résistance du public aux investissements massifs dans l'IA s'accroît rapidement. Fayetteville avait déjà interdit la construction de nouveaux centres de données sur son territoire, et d'autres villes américaines prennent des décisions similaires. D'après les données de suivi du marché des infrastructures numériques, au moins 50 localités aux États-Unis ont instauré des restrictions sur la création de nouveaux centres de données. Certaines collectivités locales ont même décidé d'interdire totalement ces investissements. Malgré les protestations des communautés locales, les entreprises technologiques ne montrent aucun signe de ralentissement. Le développement de l'intelligence artificielle alimente une course effrénée aux infrastructures, et la demande de nouveaux centres de données croît plus vite que les capacités de nombreuses régions. Pour les autorités du comté de Fayette, cet investissement représente une source de recettes fiscales considérable. Les estimations font état de jusqu'à 200 millions de dollars par an en taxes foncières. Un tel montant représente une manne financière pour de nombreuses collectivités locales. Le problème, c'est que les habitants se demandent de plus en plus qui finance réellement le développement de l'industrie de l'IA. La Géorgie a déjà gelé les tarifs de l'énergie pour éviter que les coûts d'exploitation des centres de données énergivores ne soient répercutés sur les consommateurs. Désormais, la consommation d'eau est également prise en compte dans la facture.
La réaction du gouvernement du comté a été la plus controversée. QTS avait plus de 147 000 $ d'arriérés de factures d'eau, mais les autorités ont refusé d'imposer des sanctions financières. Vanessa Tigert, directrice du réseau d'eau local, a ouvertement admis que le comté faisait preuve d'une indulgence exceptionnelle envers l'entreprise. Elle a déclaré que QTS était son « plus gros client » et que les relations avec les investisseurs exigeaient un véritable partenariat. Cette déclaration a rapidement suscité l'indignation des habitants, dont beaucoup ont souligné que les usagers ordinaires des services municipaux ne pouvaient prétendre à une telle clémence, même pour des infractions mineures. « Ils sont notre plus gros client, et nous devons être partenaires », a déclaré Tigert. « C’est ce qu’on appelle le service client. » Le nombre croissant de centres de données dédiés à l'intelligence artificielle met à rude épreuve les infrastructures locales aux États-Unis. Les immenses salles de serveurs nécessitent d'énormes quantités d'électricité et des systèmes de refroidissement fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. QTS affirme qu'une fois la construction terminée, l'installation utilisera principalement des systèmes de refroidissement à eau en circuit fermé et à recirculation. Selon l'entreprise, la consommation d'énergie, une fois le centre opérationnel, se limitera essentiellement aux besoins sanitaires des employés. Cependant, ces déclarations ne rassurent pas les habitants. La Géorgie est aux prises avec la sécheresse et les incendies de forêt depuis des mois. Le gouverneur Brian Kemp a même décrété l'état d'urgence en raison de la situation hydrologique. Parallèlement, plus de 200 centres de données sont déjà opérationnels dans l'État.
La controverse autour du projet QTS démontre que la résistance du public aux investissements massifs dans l'IA s'accroît rapidement. Fayetteville avait déjà interdit la construction de nouveaux centres de données sur son territoire, et d'autres villes américaines prennent des décisions similaires. D'après les données de suivi du marché des infrastructures numériques, au moins 50 localités aux États-Unis ont instauré des restrictions sur la création de nouveaux centres de données. Certaines collectivités locales ont même décidé d'interdire totalement ces investissements. Malgré les protestations des communautés locales, les entreprises technologiques ne montrent aucun signe de ralentissement. Le développement de l'intelligence artificielle alimente une course effrénée aux infrastructures, et la demande de nouveaux centres de données croît plus vite que les capacités de nombreuses régions. Pour les autorités du comté de Fayette, cet investissement représente une source de recettes fiscales considérable. Les estimations font état de jusqu'à 200 millions de dollars par an en taxes foncières. Un tel montant représente une manne financière pour de nombreuses collectivités locales. Le problème, c'est que les habitants se demandent de plus en plus qui finance réellement le développement de l'industrie de l'IA. La Géorgie a déjà gelé les tarifs de l'énergie pour éviter que les coûts d'exploitation des centres de données énergivores ne soient répercutés sur les consommateurs. Désormais, la consommation d'eau est également prise en compte dans la facture.
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