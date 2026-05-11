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Sony ne se presse pas de sortir la PlayStation 6.
Publié le: 11/05/2026 @ 18:40:58: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesMalgré les rumeurs récentes concernant le prix et la date de sortie de la PlayStation 6, il s'avère que Sony n'a encore finalisé ni le prix ni la date de lancement de sa nouvelle console. Lors d'une réunion avec les investisseurs, le PDG de Sony, Hiroki Totoki, a déclaré que l'entreprise continue de suivre de près le marché de la mémoire. Il a prédit que les prix de la mémoire resteraient très élevés au cours de l'exercice 2027 en raison des pénuries d'approvisionnement persistantes. Il a également indiqué que Sony n'a pas encore arrêté sa décision concernant la date de sortie précise ni le prix de la nouvelle console.

Les problèmes de prix ne se limitent pas à Sony. Selon certaines rumeurs, la future console Xbox Helix pourrait être lancée aux alentours de 1 000 $. Quant à Nintendo, les informations concernant la prochaine génération de consoles sont encore quasi inexistantes, le cycle de vie de la Switch 2 venant tout juste de commencer. Cependant, une possible augmentation de prix pour la Nintendo Switch 2 est déjà évoquée, notamment en raison de la baisse des ventes aux États-Unis. La PlayStation 5 a également récemment subi une hausse de prix significative. Sony a justifié cette augmentation par la seule « conjoncture économique mondiale », mais de nombreux analystes l'attribuent principalement à la flambée des prix de la mémoire DRAM. La pénurie de mémoire est actuellement considérée comme l'une des principales raisons de l'augmentation constante du prix des consoles de jeux. Et, plus inquiétant encore, la situation a peu de chances de s'améliorer dans un avenir proche, car le prix des puces mémoire continue d'augmenter rapidement – ​​et, si l'on en croit les analystes, aucune amélioration n'est attendue.
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