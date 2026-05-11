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Intel fabriquera des puces pour NVIDIA.
Publié le: 11/05/2026 @ 17:05:05: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelLe PDG d'Intel, Lip-Bu Tan, a confirmé que la collaboration avec NVIDIA se poursuit et que les premiers résultats de ce partenariat, annoncé fin 2018, seront bientôt disponibles. Initialement axée sur l'investissement de NVIDIA dans Intel et des initiatives de développement de produits communs, la collaboration entre les deux entreprises évolue progressivement vers une intégration plus poussée de leurs écosystèmes respectifs. Le premier résultat pourrait être la sortie de processeurs Intel intégrant une carte graphique NVIDIA. Ce système sur puce, nom de code Serpent Lake, devrait être la première puce issue d'une collaboration entre Intel et NVIDIA. À l'instar du projet Kaby Lake G, aujourd'hui presque oublié, fruit d'une collaboration entre Intel et AMD, cette nouvelle plateforme intégrera une carte graphique NVIDIA GeForce RTX.

De plus, des processeurs Xeon personnalisés pour serveurs sont attendus pour NVIDIA. Intel produit depuis des années des versions sur mesure de Xeon pour de grandes entreprises de cloud comme Amazon, et NVIDIA utilise désormais également Xeon, ainsi que ses processeurs Grace et Vera, dans ses serveurs d'IA. Il est également possible que des versions de processeurs personnalisées, avec moins de cœurs mais des fréquences d'horloge plus élevées, apparaissent pour les systèmes NVIDIA SuperPOD, qui intègrent des centaines d'accélérateurs graphiques. On ignore encore s'il s'agira de Diamond Rapids modifiés ou de solutions entièrement nouvelles, mais le partenariat entre Intel et NVIDIA franchit clairement une nouvelle étape. C'est une excellente nouvelle pour Intel après des années de revers.
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