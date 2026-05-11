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Apple n'a pas encore abandonné le Vision Pro.
Publié le: 11/05/2026 @ 17:04:40: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleBloomberg a rapporté qu'Apple n'a pas complètement abandonné le Vision Pro, mais que ceux qui attendent un véritable successeur devront patienter au moins deux ans de plus. Selon le média, Apple continue de travailler sur de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux, dans l'espoir de commercialiser prochainement un casque fermé plus abordable et plus léger. Cependant, un tel appareil n'est actuellement pas en développement actif, et le projet « Vision Air », dont on parlait depuis des années, a été annulé l'an dernier. D'après une source interne, si un nouveau casque comme le Vision Pro voit le jour, l'attente sera très longue.

La principale raison est qu'une part importante de l'équipe de réalité mixte d'Apple a été réaffectée à d'autres domaines, notamment le développement de lunettes connectées légères. Ces dernières sont désormais la priorité absolue de l'entreprise. D'anciens employés du groupe Vision Products participent également au développement de Siri avec des fonctionnalités d'IA et travaillent sur d'autres objets connectés dotés d'IA, comme les AirPods avec caméra et un futur pendentif intelligent. De ce fait, Apple ne dispose tout simplement pas des ressources nécessaires pour investir dans ce domaine, d'autant plus que le fabricant n'y a pas consacré suffisamment d'efforts : le casque se vend très mal, ce qui rend les investissements peu judicieux. Du moins, pas dans un avenir proche.
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