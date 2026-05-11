Samsung cherche des moyens de réduire les coûts de production de ses modèles phares.

Selon des sources internes, Samsung tente d'atténuer l'impact de la crise de la DRAM sur la production de smartphones, mais l'entreprise n'a pas pu en éviter totalement les conséquences. Ces mêmes sources indiquent que le géant sud-coréen a déjà été contraint d'augmenter les prix de la gamme Galaxy S26 et cherche désormais des solutions pour limiter la hausse du coût des composants. L'une d'elles pourrait consister à adopter une stratégie de double approvisionnement. Les écrans restant parmi les composants les plus onéreux d'un smartphone, le Galaxy S27 d'entrée de gamme pourrait potentiellement utiliser des dalles OLED provenant de deux fabricants : Samsung et le fabricant chinois BOE. L'intégration de BOE dans la chaîne d'approvisionnement devrait permettre à Samsung de réduire significativement les coûts de production du Galaxy S27.
BOE collabore déjà avec Apple, mais son rôle principal est celui de fournisseur de secours. L'entreprise a rencontré à plusieurs reprises des difficultés à produire des quantités suffisantes de dalles OLED de haute qualité, notamment pour Apple, ce qui explique sa réputation mitigée auprès des fabricants. Pour Samsung, la situation est compliquée par la hausse des prix de la mémoire et du stockage. À moins que l'entreprise ne réduise les coûts sur d'autres composants, le prix des futurs smartphones pourrait encore augmenter. Cependant, l'utilisation de dalles BOE pourrait entraîner des différences de qualité d'écran entre les différentes versions du Galaxy S27. Néanmoins, compte tenu de la conjoncture actuelle, on peut supposer que l'entreprise n'a tout simplement pas d'autre choix.
BOE collabore déjà avec Apple, mais son rôle principal est celui de fournisseur de secours. L'entreprise a rencontré à plusieurs reprises des difficultés à produire des quantités suffisantes de dalles OLED de haute qualité, notamment pour Apple, ce qui explique sa réputation mitigée auprès des fabricants. Pour Samsung, la situation est compliquée par la hausse des prix de la mémoire et du stockage. À moins que l'entreprise ne réduise les coûts sur d'autres composants, le prix des futurs smartphones pourrait encore augmenter. Cependant, l'utilisation de dalles BOE pourrait entraîner des différences de qualité d'écran entre les différentes versions du Galaxy S27. Néanmoins, compte tenu de la conjoncture actuelle, on peut supposer que l'entreprise n'a tout simplement pas d'autre choix.
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