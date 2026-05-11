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Test ICARUS: Console Edition (PS5) - Voyage sur une Terre ratée
Publié le: 11/05/2026 @ 16:23:38: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosSorti sur PC en 2021, Icarus propose un jeu de survie sur une planète mystérieuse abritant une faune et une flore diversifiées. Vous incarnez un voyageur qui vient d'atterrir dans une capsule sur une terre recouverte de jungle. Pour survivre, vous devez rassembler diverses ressources. Icarus propose un gameplay axé sur la survie. Originalité du jeu : dès le début, vous devrez choisir entre les missions, le monde ouvert et les avant-postes. Les missions vous imposent un temps limité pour accomplir des objectifs précis, ce qui donne au jeu un aspect plus linéaire. Le mode Open World, comme son nom l'indique, vous offre la liberté de choisir votre point d'atterrissage et d'exploiter votre environnement à votre avantage pour survivre. Le mode Avant-postes, quant à lui, propose une carte plus petite avec un système similaire à celui du Monde ouvert. Icarus reprend de nombreux éléments d'autres jeux de survie, mais les réinvente avec un univers de science-fiction. Pour survivre, trois éléments essentiels sont nécessaires : nourriture, eau et oxygène. En début de partie, vous passerez une grande partie de votre temps à collecter des matériaux pour fabriquer des outils de base, comme un feu de camp, un filtre à eau et un ballon à oxygène permettant de transformer une substance appelée Oxite. L'utilisation de ces outils est très simple : il suffit de placer les matériaux souhaités dans l'inventaire correspondant, et l'outil les transformera automatiquement en d'autres objets.

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