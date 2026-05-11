Google verse 50 millions de dollars dans le cadre d'une plainte pour racisme

Google a accepté de verser 50 millions de dollars à l'amiable suite à une plainte déposée par des employés noirs qui accusaient l'entreprise de perpétuer les inégalités raciales et de bloquer leur évolution de carrière. L'affaire, qui traîne en longueur depuis 2022 et a suscité une vive controverse dans la Silicon Valley, a finalement été approuvée par le tribunal, qui concerne plus de 4 000 employés actuels et anciens de Google en Californie et à New York. Bien que l'entreprise n'ait pas formellement reconnu sa culpabilité, l'ampleur du règlement témoigne des graves conséquences des accusations concernant la culture d'entreprise au sein de l'un des plus grands géants technologiques mondiaux. L'une des figures centrales de toute cette affaire était April Curley, une ancienne employée de Google chargée de recruter des talents issus d'universités historiquement associées à la communauté universitaire noire aux États-Unis. Curley a affirmé que l'entreprise lui avait systématiquement refusé des promotions, avait marginalisé son rôle et l'avait stéréotypée comme une « femme noire en colère ». Selon la plainte, elle a été licenciée lorsqu'elle a commencé à rassembler des preuves de traitement injuste. Au fil du temps, d'autres anciens et actuels employés de Google se sont joints à la plainte, accusant l'entreprise de maintenir un environnement dans lequel les employés noirs étaient placés à des postes inférieurs, recevaient des salaires inférieurs et avaient un accès limité aux promotions.
« Depuis longtemps, les travailleurs noirs du secteur technologique se heurtent à des obstacles à l’égalité des chances. Cet accord constitue une étape importante pour responsabiliser l’une des entreprises les plus puissantes au monde et pour affirmer clairement que les pratiques discriminatoires ne peuvent et ne seront pas tolérées », a déclaré Ben Crump, avocat spécialisé dans les droits civiques représentant les plaignants. Selon les données citées dans la plainte, en 2021, les personnes noires ne représentaient que 4,4 % de l'ensemble des employés de Google et seulement 3 % du personnel de direction. La plainte alléguait également que les candidats étaient évalués à travers le prisme de stéréotypes raciaux. Les responsables du recrutement auraient décrit certains candidats comme insuffisamment « sophistiqués » ou ne correspondant pas à la culture d'entreprise. Malgré un accord à l'amiable d'une ampleur considérable, l'entreprise nie toute responsabilité. Google maintient avoir agi conformément à la loi applicable et n'avoir commis aucune discrimination délibérée. Parallèlement, l'accord prévoit des modifications spécifiques des politiques d'emploi et de rémunération. L'entreprise s'est engagée à réaliser des analyses d'égalité salariale, à accroître la transparence des salaires et à limiter l'arbitrage obligatoire dans les conflits du travail au moins jusqu'en août 2026.
« Depuis longtemps, les travailleurs noirs du secteur technologique se heurtent à des obstacles à l’égalité des chances. Cet accord constitue une étape importante pour responsabiliser l’une des entreprises les plus puissantes au monde et pour affirmer clairement que les pratiques discriminatoires ne peuvent et ne seront pas tolérées », a déclaré Ben Crump, avocat spécialisé dans les droits civiques représentant les plaignants. Selon les données citées dans la plainte, en 2021, les personnes noires ne représentaient que 4,4 % de l'ensemble des employés de Google et seulement 3 % du personnel de direction. La plainte alléguait également que les candidats étaient évalués à travers le prisme de stéréotypes raciaux. Les responsables du recrutement auraient décrit certains candidats comme insuffisamment « sophistiqués » ou ne correspondant pas à la culture d'entreprise. Malgré un accord à l'amiable d'une ampleur considérable, l'entreprise nie toute responsabilité. Google maintient avoir agi conformément à la loi applicable et n'avoir commis aucune discrimination délibérée. Parallèlement, l'accord prévoit des modifications spécifiques des politiques d'emploi et de rémunération. L'entreprise s'est engagée à réaliser des analyses d'égalité salariale, à accroître la transparence des salaires et à limiter l'arbitrage obligatoire dans les conflits du travail au moins jusqu'en août 2026.
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