Selon Nintendo, l'augmentation du prix de la Switch 2 ne couvre pas toutes les hausses de coûts.

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Selon Nintendo, l'augmentation du prix de la Switch 2 ne couvre pas toutes les h...
Publié le: 11/05/2026 @ 15:24:46: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesShuntaro Furukawa, président de Nintendo, a commenté les récentes hausses de prix de la Switch 2 , expliquant que ces ajustements ne couvrent pas intégralement l'augmentation des coûts de production. Parmi les raisons invoquées figurent la hausse du prix de la mémoire, la faiblesse du yen et l'augmentation du coût des matières premières, qui, selon la direction, devraient persister à moyen terme. M. Furukawa a présenté ses excuses aux clients pour les désagréments occasionnés et a souligné que Nintendo visait initialement un public aussi large que possible. Parallèlement, il est devenu évident que les hausses de coûts ne pourront être que partiellement absorbées à long terme ; cette décision tarifaire a donc été prise comme un ajustement nécessaire face à la conjoncture du marché. Malgré un prix d'entrée plus élevé, Nintendo compte sur un catalogue de jeux conséquent pour stabiliser la demande pour la Switch 2 : une gamme complète de nouveaux titres est prévue, destinée à valoriser la console et à lever les éventuels freins à l'achat. M. Furukawa a également exprimé l'espoir que la durée de vie de la Switch 2 soit au moins égale à celle de la Switch originale.
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