Windows 11 fonctionne toujours avec du code datant des années 1990, vient de confirmer Microsoft.

Windows 11 arbore un design moderne, met en avant l'intelligence artificielle et est présenté comme prêt pour l'ère des agents IA. Pourtant, sous son interface élégante, il repose encore sur des technologies datant du milieu des années 1990. Mark Russinovich, directeur technique de Microsoft Azure et l'une des figures les plus importantes de l'entreprise, a ouvertement admis que Windows 11 repose toujours sur Win32, une API développée depuis des décennies et remontant à l'époque de Windows NT. La déclaration de Russinovich a rapidement suscité un vif intérêt chez les utilisateurs et les développeurs. Pour certains, c'était la preuve de la stagnation technologique de Windows. Pour d'autres, c'était un exemple de la remarquable durabilité d'une solution créée il y a plus de 30 ans. Depuis plusieurs années, Microsoft s'efforce de convaincre les utilisateurs que Windows 11 offre une expérience totalement inédite. L'entreprise investit dans Copilot, les fonctionnalités d'intelligence artificielle, la refonte de l'interface et l'amélioration des performances du système. Cependant, de nombreux composants essentiels reposent encore sur Win32, une technologie développée à l'époque des disquettes, des modems et des écrans cathodiques. Russinovich a reconnu que, dans les années 1990, beaucoup imaginaient 2026 comme l'ère des voitures volantes et des bases lunaires. Or, les versions modernes de Windows fonctionnent toujours sur les fondations posées par Windows 95. Il s'agit d'un aveu étonnamment honnête de la part d'une entreprise qui s'efforce depuis des années de présenter Windows 11 comme une plateforme moderne et tournée vers l'avenir.
Plus intéressant encore, Microsoft a tenté à plusieurs reprises d'abandonner l'ancienne architecture. L'une des expériences les plus importantes a eu lieu lors du développement de Windows 8 et de WinRT, un nouvel environnement applicatif destiné à remplacer le modèle Win32 classique. L'entreprise visait à créer un écosystème plus moderne, plus sécurisé et plus unifié. Les développeurs ont continué à créer des applications Win32, les utilisateurs étaient réticents à abandonner les logiciels existants et le vaste écosystème d'applications professionnelles et commerciales s'est avéré trop important pour être abandonné. Microsoft a finalement dû se résoudre à accepter que Win32 demeure la pierre angulaire de l'ensemble du système Windows. La compatibilité demeure le principal atout de Windows. Au fil des décennies, des millions d'applications ont été développées pour Windows 32 et utilisées par les entreprises, les administrations, l'industrie et les particuliers. Nombre d'entre elles fonctionnent encore aujourd'hui quasiment sans modification. C'est un avantage considérable pour les entreprises. Migrer l'intégralité de leur infrastructure vers un nouvel environnement coûterait des milliards de dollars et nécessiterait la reconstruction d'un grand nombre de systèmes. C’est pourquoi Microsoft privilégie depuis des années l’évolution à une refonte complète de sa plateforme.
Russinovich a également évoqué ses propres projets, créés au milieu des années 1990. Des outils comme Sysmon et ZoomIt sont toujours développés et restent activement utilisés en 2026. De plus, certains d'entre eux ont été directement intégrés aux outils Microsoft actuels, tels que PowerToys. Cela témoigne de la continuité technologique de Windows. Certaines solutions créées il y a trente ans sont encore indispensables aux administrateurs, aux programmeurs et aux spécialistes informatiques.
Plus intéressant encore, Microsoft a tenté à plusieurs reprises d'abandonner l'ancienne architecture. L'une des expériences les plus importantes a eu lieu lors du développement de Windows 8 et de WinRT, un nouvel environnement applicatif destiné à remplacer le modèle Win32 classique. L'entreprise visait à créer un écosystème plus moderne, plus sécurisé et plus unifié. Les développeurs ont continué à créer des applications Win32, les utilisateurs étaient réticents à abandonner les logiciels existants et le vaste écosystème d'applications professionnelles et commerciales s'est avéré trop important pour être abandonné. Microsoft a finalement dû se résoudre à accepter que Win32 demeure la pierre angulaire de l'ensemble du système Windows. La compatibilité demeure le principal atout de Windows. Au fil des décennies, des millions d'applications ont été développées pour Windows 32 et utilisées par les entreprises, les administrations, l'industrie et les particuliers. Nombre d'entre elles fonctionnent encore aujourd'hui quasiment sans modification. C'est un avantage considérable pour les entreprises. Migrer l'intégralité de leur infrastructure vers un nouvel environnement coûterait des milliards de dollars et nécessiterait la reconstruction d'un grand nombre de systèmes. C’est pourquoi Microsoft privilégie depuis des années l’évolution à une refonte complète de sa plateforme.
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