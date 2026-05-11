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Firefox 150.0.2 est maintenant disponible. Mozilla corrige des bugs importants.
Publié le: 11/05/2026 @ 00:14:08: Par Nic007 Dans "Firefox"
FirefoxMozilla a publié un nouveau correctif pour Firefox 150. Cette fois-ci, les utilisateurs reçoivent la version 150.0.2, qui se concentre principalement sur la correction de bogues et l'amélioration de la sécurité. Cette mise à jour intervient peu après la sortie de Firefox 150.0.1. La nouvelle mise à jour corrige plusieurs bugs gênants liés à l'utilisation quotidienne du navigateur. Entre autres, Mozilla a résolu un problème de webcam qui ne fonctionnait pas lors des appels vidéo et que certains utilisateurs rencontraient suite aux récentes modifications apportées au moteur du navigateur. Nous avons également corrigé un problème qui pouvait entraîner l'affichage d'une page blanche par Firefox sur les sites web d'entreprise ou les réseaux internes nécessitant une authentification. Les utilisateurs de l'éditeur PDF intégré devraient également constater une amélioration des performances. Les versions précédentes comportaient un bug empêchant la mise en surbrillance du contenu dans les documents numérisés. Mozilla a également corrigé un problème avec la fonction d'affichage fractionné : la marque « Nouveau » restait visible même après plusieurs utilisations. Des améliorations ont également été apportées à la stabilité des onglets et à l'interface. Un bug provoquait le plantage des onglets lors du glisser-déposer de dossiers imbriqués sur une page web. Mozilla a également amélioré l'affichage des pages grâce à des effets 3D plus avancés, car dans certains cas, des parties des pages disparaissaient ou s'affichaient incorrectement.

Mozilla a également amélioré plusieurs éléments mineurs de l'interface. Parmi les corrections apportées, on note le scintillement des barres de navigation lors de la modification d'une adresse web et des bugs liés à l'étirement des icônes dans les suggestions de recherche. Le développeur mentionne également des correctifs pour la fonction de sauvegarde locale du navigateur, qui parfois ne s'achevait pas correctement. Outre les modifications apportées à l'expérience utilisateur, Firefox 150.0.2 corrige également trois failles de sécurité considérées comme des menaces à haut risque. Mozilla n'a pas fourni d'informations détaillées sur toutes les vulnérabilités, mais le simple fait de publier une nouvelle mise à jour aussi rapidement laisse penser que l'entreprise souhaitait protéger au plus vite les utilisateurs contre d'éventuelles attaques. Comparé à ses concurrents, Firefox privilégie toujours la confidentialité et un moteur de rendu distinct, même s'il accuse un retard important sur Google Chrome et Microsoft Edge en termes de parts de marché. Ces améliorations témoignent néanmoins du développement actif et du soutien régulier dont bénéficie le projet.
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