Les ventes de PS5 ont chuté de 46 % en un trimestre

Sony vient de publier ses résultats du quatrième trimestre fiscal, et les chiffres de la PS5 sont controversés : seulement 1,5 million de consoles vendues , soit une baisse de 46 % par rapport à la même période l’an dernier . Pour bien comprendre l’ampleur du problème, il suffit de regarder les chiffres annuels : sur l’ensemble de l’exercice fiscal 2025, Sony a vendu 16 millions de PS5 , contre 18,5 millions l’année précédente. Les raisons sont assez claires, et Sony ne s'en cache pas. Au cours de l'année écoulée, la firme japonaise a augmenté le prix de la PS5 à deux reprises , faisant passer le modèle de base de 499,99 € à 649,99 €. Officiellement, la crise mondiale de la mémoire et les pressions économiques internationales sont mises en cause : coûts plus élevés des composants, compression des marges et, inévitablement, hausse des prix pour le consommateur. La situation ne semble pas près de s'améliorer. Sony a déjà prévenu que les ventes de matériel l'année prochaine dépendront de la quantité de mémoire disponible à des prix raisonnables , et prévoit une baisse de 6 % de ses revenus liés aux jeux vidéo. Le problème ne se limite pas à Sony : Microsoft a enregistré une baisse de 33 % de ses revenus liés aux consoles Xbox , et Nintendo a déjà annoncé une augmentation du prix de la Switch 2 à partir de septembre, prévoyant également une diminution des ventes. Le marché des consoles est en proie à des difficultés structurelles , et ce cas n’est pas isolé.
Il convient de rappeler que la crise de la mémoire affecte l'ensemble du secteur technologique : nous en avons également parlé à propos des smartphones, avec une hausse des prix sur toute la gamme, et même des cas extrêmes comme celui d'AYANEO contraint de suspendre les ventes de sa console en raison du coût des composants. Pour compliquer encore la situation, Sony a dû passer une provision pour dépréciation de 765 millions de dollars sur Bungie , le studio acquis en 2022 pour 3,6 milliards de dollars. Depuis, Bungie a subi des licenciements massifs, le report du jeu Marathon suite aux retours négatifs de la phase alpha, et un litige juridique concernant l'utilisation non autorisée d'illustrations. Un investissement qui, du moins pour l'instant, ne rapporte pas les rendements escomptés. Le tableau d'ensemble est celui d'une industrie des consoles soumise à une pression simultanée de plusieurs fronts : hausse des coûts de production, prix à la consommation de plus en plus insoutenables et un cycle de génération peinant à égaler le succès des générations précédentes. Difficile de dire quand nous sortirons de cette crise, mais il est légitime de se demander si la PS6 arrivera à un moment plus opportun sur le marché ou si la crise de la mémoire sera toujours présente.
Il convient de rappeler que la crise de la mémoire affecte l'ensemble du secteur technologique : nous en avons également parlé à propos des smartphones, avec une hausse des prix sur toute la gamme, et même des cas extrêmes comme celui d'AYANEO contraint de suspendre les ventes de sa console en raison du coût des composants. Pour compliquer encore la situation, Sony a dû passer une provision pour dépréciation de 765 millions de dollars sur Bungie , le studio acquis en 2022 pour 3,6 milliards de dollars. Depuis, Bungie a subi des licenciements massifs, le report du jeu Marathon suite aux retours négatifs de la phase alpha, et un litige juridique concernant l'utilisation non autorisée d'illustrations. Un investissement qui, du moins pour l'instant, ne rapporte pas les rendements escomptés. Le tableau d'ensemble est celui d'une industrie des consoles soumise à une pression simultanée de plusieurs fronts : hausse des coûts de production, prix à la consommation de plus en plus insoutenables et un cycle de génération peinant à égaler le succès des générations précédentes. Difficile de dire quand nous sortirons de cette crise, mais il est légitime de se demander si la PS6 arrivera à un moment plus opportun sur le marché ou si la crise de la mémoire sera toujours présente.
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