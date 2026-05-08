 Se connecter 
 Se connecter 
        
Le prix de la Nintendo Switch 2 augmente dès le 1er septembre
Publié le: 08/05/2026 @ 19:11:30: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesNintendo a décidé d' augmenter le prix de la Switch 2 dans le monde entier, invoquant « l'évolution du marché ». À compter du 1er septembre 2026 , la console coûtera en Europe 499,99€ contre 469.99€ actuellement. Ce n'est pas une surprise isolée : Sony avait déjà augmenté le prix de la PS5 de 100€ en avril, et Microsoft avait fait de même avec les Xbox Series S et X l'année dernière. L'industrie des consoles répercute clairement la hausse du coût des composants et des droits de douane sur les consommateurs, et Nintendo ne fait pas exception. Dans le rapport financier accompagnant l'annonce, Nintendo a révélé avoir vendu 19,86 millions d'unités de la Switch 2 au cours de son premier exercice fiscal complet, dépassant ainsi les 15,05 millions d'unités vendues pour la Switch originale durant la même période. Un excellent résultat sur le papier, mais l'entreprise prévient que les ventes ont été plus concentrées lors de l'année de lancement qu'avec les systèmes matériels précédents. Pour le prochain exercice, les prévisions sont revues à la baisse, à 16,5 millions d'unités . Nintendo estime également un impact négatif sur son chiffre d'affaires d'environ 100 milliards de yens , imputable à la hausse du coût de la mémoire et aux droits de douane. Concrètement, la console qui a surpassé sa prédécesseure à son lancement se prépare à une deuxième année de déclin, et cette augmentation de prix vise à amortir ces coûts, et non seulement à préserver les marges.

Au Japon, les hausses de prix du 25 mai concernent également les abonnements Nintendo Switch Online et les jeux en version physique, sans plafond de prix. Cela indique que les pressions sur les coûts sont généralisées et ne se limitent pas au matériel. Il convient de noter que, du moins pour l'instant, les prix de la Switch, de la Switch OLED et de la Switch Lite restent inchangés en Europe. Ceux qui attendaient le bon moment pour acheter la Nintendo Switch 2 ont probablement encore quelques mois avant que la hausse de prix ne prenne effet. Le constat est clair : après des années de stabilité des prix, le marché des consoles connaît une phase de réajustement à la hausse . Qu’il s’agisse des droits de douane, du coût des puces ou d’une simple correction du marché, le résultat pour les consommateurs est toujours le même. C’est indéniable : le jeu vidéo devient de plus en plus un loisir de luxe.
Les ventes de PS5 ont chuté de 46 % en ... »« Adieu Fitbit, voici Google Health : tout...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 08-05ConsolesLes ventes de PS5 ont chuté de 46 % en un trimestre
 08-05ConsolesLa date de lancement de la PS6 n'a pas encore été décidée
 07-05ConsolesXbox bénéficie d'une séquence de démarrage repensée
 30-04ConsolesSony confirme une vérification en ligne unique pour les jeux PlayStation numériques
 29-04ConsolesUn passionné a percé le secret du nouveau système de DRM de la PlayStation 5.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Consoles08-05
Les ventes de PS5 ont chuté de 46 % en un trimestre
 Consoles08-05
Le prix de la Nintendo Switch 2 augmente dès le 1er septembre
 Google08-05
Adieu Fitbit, voici Google Health : tout change à partir du 19 mai 2026
 Matériel08-05
Les ventes de cartes mères devraient chuter de 25 % cette année.
 Droit08-05
L'Europe assouplit sa réglementation sur l'IA. Les géants de la tech triomphent encore.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page