Le prix de la Nintendo Switch 2 augmente dès le 1er septembre

Nintendo a décidé d' augmenter le prix de la Switch 2 dans le monde entier, invoquant « l'évolution du marché ». À compter du 1er septembre 2026 , la console coûtera en Europe 499,99€ contre 469.99€ actuellement. Ce n'est pas une surprise isolée : Sony avait déjà augmenté le prix de la PS5 de 100€ en avril, et Microsoft avait fait de même avec les Xbox Series S et X l'année dernière. L'industrie des consoles répercute clairement la hausse du coût des composants et des droits de douane sur les consommateurs, et Nintendo ne fait pas exception. Dans le rapport financier accompagnant l'annonce, Nintendo a révélé avoir vendu 19,86 millions d'unités de la Switch 2 au cours de son premier exercice fiscal complet, dépassant ainsi les 15,05 millions d'unités vendues pour la Switch originale durant la même période. Un excellent résultat sur le papier, mais l'entreprise prévient que les ventes ont été plus concentrées lors de l'année de lancement qu'avec les systèmes matériels précédents. Pour le prochain exercice, les prévisions sont revues à la baisse, à 16,5 millions d'unités . Nintendo estime également un impact négatif sur son chiffre d'affaires d'environ 100 milliards de yens , imputable à la hausse du coût de la mémoire et aux droits de douane. Concrètement, la console qui a surpassé sa prédécesseure à son lancement se prépare à une deuxième année de déclin, et cette augmentation de prix vise à amortir ces coûts, et non seulement à préserver les marges.
Au Japon, les hausses de prix du 25 mai concernent également les abonnements Nintendo Switch Online et les jeux en version physique, sans plafond de prix. Cela indique que les pressions sur les coûts sont généralisées et ne se limitent pas au matériel. Il convient de noter que, du moins pour l'instant, les prix de la Switch, de la Switch OLED et de la Switch Lite restent inchangés en Europe. Ceux qui attendaient le bon moment pour acheter la Nintendo Switch 2 ont probablement encore quelques mois avant que la hausse de prix ne prenne effet. Le constat est clair : après des années de stabilité des prix, le marché des consoles connaît une phase de réajustement à la hausse . Qu’il s’agisse des droits de douane, du coût des puces ou d’une simple correction du marché, le résultat pour les consommateurs est toujours le même. C’est indéniable : le jeu vidéo devient de plus en plus un loisir de luxe.
Au Japon, les hausses de prix du 25 mai concernent également les abonnements Nintendo Switch Online et les jeux en version physique, sans plafond de prix. Cela indique que les pressions sur les coûts sont généralisées et ne se limitent pas au matériel. Il convient de noter que, du moins pour l'instant, les prix de la Switch, de la Switch OLED et de la Switch Lite restent inchangés en Europe. Ceux qui attendaient le bon moment pour acheter la Nintendo Switch 2 ont probablement encore quelques mois avant que la hausse de prix ne prenne effet. Le constat est clair : après des années de stabilité des prix, le marché des consoles connaît une phase de réajustement à la hausse . Qu’il s’agisse des droits de douane, du coût des puces ou d’une simple correction du marché, le résultat pour les consommateurs est toujours le même. C’est indéniable : le jeu vidéo devient de plus en plus un loisir de luxe.
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