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Adieu Fitbit, voici Google Health : tout change à partir du 19 mai 2026
Publié le: 08/05/2026 @ 19:05:01: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle a décidé de clore définitivement le chapitre Fitbit en tant qu'application indépendante : à compter du 19 mai 2026, l'application se mettra automatiquement à jour et deviendra Google Health . Aucun téléchargement, aucune action requise : les données seront transférées automatiquement et l'icône sur votre téléphone changera. Une transition en douceur, mais loin d'être anodine. Ce changement n'est pas une surprise, mais il est désormais officiel et daté . Il apporte suffisamment de nouveautés pour justifier qu'on s'y intéresse avant de se retrouver avec une autre application sur son téléphone, sans savoir à quoi s'attendre. L'application est désormais organisée en quatre onglets principaux : Aujourd'hui, Forme, Sommeil et Santé. Cette nouvelle structure diffère de la version précédente : chaque domaine dispose de son propre espace, avec des tableaux de bord personnalisables en haut pour un accès rapide aux indicateurs les plus utilisés. Côté données, l'intégration s'étend : Google Health communique avec des centaines d'applications et d'appareils via Health Connect, Apple Health et l'API Google Health. Ainsi, les séances d'entraînement Peloton, les repas MyFitnessPal et les données d'autres objets connectés sont tous centralisés. C’est la promesse de données centralisées que l’industrie poursuit depuis des années, et Google tente à nouveau sa chance avec encore plus de force. Aux États-Unis, il est également possible de synchroniser directement les dossiers médicaux dans l'application : rapports, ordonnances et résultats d'analyses, avec la possibilité de suivre leur évolution. Cette fonctionnalité n'est pas disponible en Europe, du moins pas encore. Google confirme également que les données Fitbit ne seront pas utilisées à des fins publicitaires sur Google Ads – un engagement qui existait déjà et qui est maintenu malgré le changement de nom.

L'élément le plus intéressant, et celui dont nous avons le plus hâte de voir les résultats concrets, est le Google Health Coach basé sur Gemini . L'idée est de disposer d'un assistant qui analyse vos données de santé et vous fournit des conseils personnalisés : suggestions d'entraînement, analyse de la qualité du sommeil et résumés de vos antécédents médicaux. Le coach est intégré à chaque onglet : dans la section Forme, il propose un programme hebdomadaire et vous permet de créer des séances d’entraînement en langage naturel ; dans la section Sommeil , il analyse la régularité de vos habitudes ; dans la section Santé , il résume vos données médicales. Est-ce que ça fonctionne bien ? Nous le verrons, mais l’approche est plus structurée que les fonctions d’IA dispersées que nous avons observées jusqu’à présent sur d’autres services. Il est intéressant de noter que Perplexity Health s’oriente dans une direction similaire, confirmant ainsi que le secteur de la santé est devenu un terrain d’affrontement pour les plateformes d’IA. Health Coach est lié à l'abonnement Google Health Premium et ne convient donc pas à tous. En Europe, il coûte 9,99 € par mois ou 99 € par an.
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