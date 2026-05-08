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Les ventes de cartes mères devraient chuter de 25 % cette année.
Publié le: 08/05/2026 @ 18:39:46: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielLes ventes de cartes mères pour PC pourraient connaître l'un des plus forts reculs de ces dernières années. Les difficultés sont apparues initialement avec le développement rapide des centres de données dédiés à l'IA, mais leurs conséquences se sont rapidement étendues au marché des PC personnels. Une grave pénurie de semi-conducteurs a entraîné une forte hausse de la demande en mémoire DRAM et en processeurs, faisant grimper les prix des kits de mémoire DDR4 et DDR5, ainsi que ceux des processeurs de bureau standard. Cette situation a placé les fabricants de cartes mères dans une position délicate, les volumes de livraison étant fortement revus à la baisse. Selon un rapport, tous les principaux fabricants taïwanais de cartes mères ont considérablement réduit leurs prévisions de livraison pour 2026. Certaines entreprises anticipent une baisse de leurs ventes de plus de 25 %.

Il est intéressant de noter que le problème ne se limite pas à une pénurie de processeurs et de mémoire. Les analystes observent également que les utilisateurs mettent à jour leurs cartes graphiques NVIDIA moins fréquemment. Ce phénomène s'est particulièrement accentué après la sortie de la génération Blackwell, lorsque de nombreux acheteurs ont opté pour des cartes mères compatibles PCIe 5.0 afin d'optimiser les performances. Cependant, la pénurie de mémoire vive (DRAM) a considérablement renchéri les nouvelles cartes graphiques et les a rendues moins accessibles, incitant ainsi les utilisateurs à reporter les mises à niveau de leurs PC. ASUS prévoit de vendre environ 10 millions de cartes mères en 2026, tandis que MSI et GIGABYTE anticipent des livraisons inférieures à 10 millions d'unités. Cela représente une baisse d'environ 25 % par rapport à 2025.
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