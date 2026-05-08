La date de lancement de la PS6 n'a pas encore été décidée

Sony a déclaré n'avoir pas encore pris de décision concernant la date de lancement et le prix de la PlayStation 6. Le PDG, Hiroki Totoki, a fait cette déclaration lors de la présentation des derniers résultats financiers. L'une des principales incertitudes réside dans la hausse continue des prix de la mémoire. M. Totoki a indiqué que les pénuries de mémoire devraient persister jusqu'à l'exercice 2027, ce qui pourrait augmenter considérablement les coûts de production de la prochaine génération de consoles. Sony entend donc suivre l'évolution du marché avant de prendre toute décision définitive. Parallèlement, Sony a annoncé qu'elle investirait massivement dans la prochaine génération de plateformes. Selon le rapport financier, l'entreprise prévoit donc un résultat stable pour le prochain exercice. Outre les économies potentielles sur le matériel, Sony explore apparemment des modèles commerciaux alternatifs pour la commercialisation de la PlayStation 6. M. Totoki a évoqué diverses simulations et stratégies mises en œuvre afin de déterminer la solution la plus rentable. Il n'a fourni aucun détail précis concernant les spécifications techniques, le prix ou la date de sortie.
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