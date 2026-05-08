Test Saros (PS5) - Un magnifique successeur à Returnal

Publié le: 08/05/2026 @ 15:43:52: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
En tant que filiale de PlayStation Studios, Housemarque suit un parcours différent de celui des autres studios. Dès le lancement de la PS5, ils ont immédiatement commercialisé une nouvelle licence intitulée Returnal. Cinq ans plus tard, Housemarque revient avec un nouveau jeu exclusif pour la PS5. Il ne s'agit pas d'une suite, mais d'une nouvelle licence intitulée Saros . Si, au premier abord, ce jeu partage un concept similaire, Saros semble offrir de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur. Le jeu Saros raconte l'histoire d' Arjun Devraj, un agent des forces de l'ordre soltari interprété par l'acteur hollywoodien Rahul Kohli . Il fait partie de l'Échelon 4, une unité d'élite envoyée sur la planète Carcosa à la recherche de colons disparus. Cependant, un mystérieux phénomène se produit sur la planète, piégeant Arjun et ses compagnons au milieu de monstres féroces. Arjun, doté d'un arsenal sophistiqué, est déterminé à sauver ses troupes disparues en explorant les terres désolées de la planète Carcosa. Outre ses soldats, Arjun est également à la recherche d'une personne importante dans sa vie. Arjun parviendra-t-il à quitter la planète Carcosa vivant ?
Liens
Lire l'article (0 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
07-05Jeux VidéosTest Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité