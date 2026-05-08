Chrome télécharge 4 Go de données d'IA sans autorisation, mais Windows 11 peut bloquer cette opération

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Chrome télécharge 4 Go de données d'IA sans autorisation, mais Windows 11 peu...
Publié le: 08/05/2026 @ 15:38:27: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
NavigateursLes utilisateurs de Windows 11 ont fait une nouvelle découverte surprenante concernant l'intelligence artificielle. Google Chrome peut télécharger automatiquement des modèles d'IA locaux pouvant occuper jusqu'à 4 Go d'espace de stockage , et ce sans le consentement explicite de l'utilisateur. Il existe désormais une méthode officielle pour bloquer complètement ce mécanisme. Cette nouvelle option s'applique non seulement à Chrome, mais aussi à Microsoft Edge, car les deux navigateurs sont basés sur Chromium. Microsoft a publié une stratégie système spécifique pour Windows 11 permettant aux administrateurs et aux utilisateurs de désactiver le téléchargement automatique des modèles d'IA générative. Pour beaucoup, c'est l'occasion de constater à quel point les navigateurs modernes intègrent de plus en plus l'IA locale. L'affaire a fait grand bruit après la découverte que Chrome installait des modèles d'IA locaux s'exécutant directement sur l'ordinateur de l'utilisateur. Ces fichiers peuvent occuper jusqu'à 4 Go d'espace disque. Ces modèles sont conçus pour prendre en charge de nouvelles fonctionnalités d'IA générative sans nécessiter un recours constant au cloud computing. Google explore cette approche depuis des mois, cherchant à décharger certains calculs directement sur les appareils des utilisateurs. Le problème est que beaucoup ignoraient le téléchargement de données supplémentaires. Les utilisateurs ont alors constaté une augmentation soudaine de leur consommation de bande passante et une diminution de l'espace disponible sur leurs disques SSD. Ce problème a été particulièrement ressenti par les propriétaires d'ordinateurs portables dotés de disques durs de petite capacité et par les personnes utilisant des forfaits internet mobile limités.

La solution consiste en une nouvelle stratégie système appelée « GenAILocalFoundationalModelSettings ». Microsoft l'a conçue principalement pour les entreprises et les administrateurs informatiques, mais elle fonctionne également sur les ordinateurs classiques exécutant Windows 11 Pro. Cette fonctionnalité vous permet de choisir si le navigateur peut télécharger et exécuter automatiquement des modèles d'IA locaux. Lorsqu'elle est activée, le système bloque le téléchargement des modèles et supprime même ceux précédemment stockés sur votre ordinateur. C'est l'une des premières fois que Microsoft offre officiellement aux utilisateurs la possibilité de contrôler les mécanismes d'IA locaux développés par Chromium. D'après la documentation Microsoft, activer cette stratégie avec le paramètre « Autorisé (0) » permet à Edge de télécharger automatiquement le modèle d'IA et de l'utiliser localement, tandis que le paramétrer sur « Interdit (1) » empêche le téléchargement du modèle et supprime de l'appareil tous les modèles précédemment téléchargés. Ce comportement est également observé dans Google Chrome. Pour désactiver les téléchargements dans Edge, accédez à HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge dans l'Éditeur du Registre ou suivez ces étapes :

Éditeur du Registre (REGEDIT.msc)
Clé HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\
Policies\
Microsoft\
Edge
\Définissez la valeur « GenAILocalFoundationalModelSettings » sur 1.
De même, dans Chrome, accédez à HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\ et définissez la valeur « GenAILocalFoundationalModelSettings » sur 1.

Si vous êtes familiarisé avec un outil en ligne de commande, vous pouvez également le configurer à l'aide de la syntaxe « reg add ». Dans le navigateur Edge :

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge" /v "GenAILocalFoundationalModelSettings" /t REG_DWORD /d 1 /f

Pour Chrome :

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" /v "GenAILocalFoundationalModelSettings" /t REG_DWORD /d 1 /f

Si Google Chrome a suscité le plus d'enthousiasme, Microsoft Edge développe également des solutions similaires. Les deux navigateurs partagent des bases technologiques identiques, ce qui garantit un fonctionnement quasi identique des paramètres. Microsoft souligne que cette stratégie prend en charge l'actualisation dynamique des paramètres. Les administrateurs peuvent ainsi appliquer des modifications sans avoir à redémarrer le navigateur ni l'ensemble du système. Il y a quelques années encore, les navigateurs web étaient des applications relativement légères. Aujourd'hui, Chrome, Edge et d'autres plateformes deviennent des environnements massifs prenant en charge l'IA générative, les modèles de langage et les moteurs de traitement de données locaux. Google prépare clairement Chrome à l'ère de l'IA exécutée directement sur l'appareil de l'utilisateur. Ce modèle vise à accélérer le déploiement des fonctionnalités basées sur l'IA et à réduire la dépendance aux serveurs cloud. Si cela peut sembler attrayant pour certains utilisateurs, d'autres commencent à se demander de combien d'espace, de RAM et de puissance de traitement supplémentaires les navigateurs Web modernes auront besoin.
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