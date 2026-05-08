L'intelligence artificielle est en train de tuer le marché des PC de bureau. Les chiffres sont formels.

Les dernières prévisions des principaux fabricants de cartes mères indiquent que le marché des PC de bureau traverse sa période la plus difficile depuis des années. Asus, Gigabyte, MSI et ASRock revoient leurs prévisions de ventes à la baisse, et ce pour une raison simple : l’intelligence artificielle accapare la quasi-totalité du marché des puces modernes. Jusqu'à récemment, les fabricants rivalisaient pour lancer de nouvelles plateformes destinées aux joueurs et aux adeptes de l'overclocking. Aujourd'hui, une part croissante de la capacité de production est consacrée aux salles de serveurs d'IA et aux gigantesques centres de données construits par les plus grandes entreprises technologiques mondiales. Résultat ? Des composants plus chers, une disponibilité réduite et des consommateurs qui reportent de plus en plus leurs mises à niveau d'ordinateurs. Les données concernant Asus sont particulièrement éloquentes. L'entreprise, qui a vendu environ 15 millions de cartes mères l'année précédente, n'en expédiera qu'un peu plus de 5 millions au premier semestre 2026. Pour atteindre la barre des 10 millions d'ici la fin de l'année, le fabricant aurait besoin d'un second semestre exceptionnellement performant. À ce stade, une baisse des ventes d'un tiers par rapport à l'année précédente semble plus probable. Gigabyte et MSI se préparent également à un net repli du marché. Gigabyte a revu ses prévisions à la baisse, tablant désormais sur 9 millions de cartes mères, contre 11,5 millions un an plus tôt. MSI anticipe une diminution de ses ventes, passant de 11 millions à environ 8,4 millions d'unités. La situation d'ASRock est la plus dramatique. Le fabricant prévoit une baisse de 37 % de ses livraisons. Concrètement, cela se traduit par une chute de 4,3 millions à seulement 2,7 millions de cartes mères en une seule année.
La cause de cette crise est directement liée à l'essor de l'intelligence artificielle. Nvidia, AMD et Intel concentrent actuellement une part importante de leur production sur les puces destinées aux accélérateurs d'IA et aux serveurs prenant en charge les modèles de langage et les services génératifs. C'est ici que sont concentrées les capacités de production les plus avancées de TSMC et d'autres usines de semi-conducteurs. Les ordinateurs grand public sont moins prioritaires. Cela se manifeste notamment par les prix de la RAM et des SSD. De nombreux modèles ont vu leur prix augmenter considérablement ces derniers mois, et les fabricants d'ordinateurs signalent de plus en plus de problèmes d'approvisionnement en composants. Les prix des processeurs, en particulier les plus performants, sont également en hausse. Pour les utilisateurs, cela se traduit par un choix simple : au lieu d’investir plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de zlotys dans une nouvelle plateforme, ils préfèrent conserver leur matériel actuel pendant encore quelques années. Un autre problème est apparu sur le marché des ordinateurs de bureau. De nombreux joueurs et passionnés ne voient aujourd'hui aucune raison de mettre à niveau rapidement leur plateforme. AMD poursuit le développement du socket AM5, permettant à certains utilisateurs de mettre à niveau leur processeur sans avoir à acheter une nouvelle carte mère. Intel, de son côté, ne prévoit pas de sortir les processeurs Nova Lake avant la fin de l'année et, selon certaines fuites, ils nécessiteront le nouveau socket LGA 1954. Nvidia n'arrange rien. L'entreprise n'a pas l'intention de renouveler ses cartes RTX 50 Super cette année, et les rumeurs laissent entendre que la série RTX 60 pourrait ne pas arriver avant plusieurs années. De nombreux utilisateurs estiment donc que ce n'est pas le moment idéal pour monter un PC flambant neuf.
Malgré le recul des ventes aux consommateurs, les principaux fabricants ne semblent pas particulièrement inquiets. Asus, Gigabyte et ASRock développent de plus en plus leurs activités liées aux serveurs d'IA et aux infrastructures de centres de données. C’est là que se concentrent actuellement les investissements colossaux. Les géants du cloud investissent des milliards de dollars dans l’expansion de leurs fermes de serveurs dotées d’intelligence artificielle, et les fabricants de matériel cherchent à tirer profit de cette tendance pour compenser le déclin du marché des PC. Pour les passionnés de montage PC, cela pourrait toutefois marquer le début d'une nouvelle ère. Les nouveaux composants sortent moins fréquemment, les prix augmentent plus vite qu'auparavant et les fabricants se concentrent de plus en plus sur les entreprises et les spécialistes de l'IA plutôt que sur les utilisateurs d'ordinateurs de bureau traditionnels.
Paradoxalement, la situation actuelle pourrait s'avérer avantageuse pour certains consommateurs. Face à la volonté des détaillants d'écouler leurs stocks, les promotions sur les cartes mères et les kits d'ordinateurs à monter soi-même se multiplient. Le problème, c'est que les économies réalisées sur la carte mère sont souvent annulées par le prix élevé de la RAM, des SSD et des processeurs. Monter un nouvel ordinateur peut encore coûter plus cher qu'il y a seulement deux ans, même avec des promotions sur certains composants.
La cause de cette crise est directement liée à l'essor de l'intelligence artificielle. Nvidia, AMD et Intel concentrent actuellement une part importante de leur production sur les puces destinées aux accélérateurs d'IA et aux serveurs prenant en charge les modèles de langage et les services génératifs. C'est ici que sont concentrées les capacités de production les plus avancées de TSMC et d'autres usines de semi-conducteurs. Les ordinateurs grand public sont moins prioritaires. Cela se manifeste notamment par les prix de la RAM et des SSD. De nombreux modèles ont vu leur prix augmenter considérablement ces derniers mois, et les fabricants d'ordinateurs signalent de plus en plus de problèmes d'approvisionnement en composants. Les prix des processeurs, en particulier les plus performants, sont également en hausse. Pour les utilisateurs, cela se traduit par un choix simple : au lieu d’investir plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de zlotys dans une nouvelle plateforme, ils préfèrent conserver leur matériel actuel pendant encore quelques années. Un autre problème est apparu sur le marché des ordinateurs de bureau. De nombreux joueurs et passionnés ne voient aujourd'hui aucune raison de mettre à niveau rapidement leur plateforme. AMD poursuit le développement du socket AM5, permettant à certains utilisateurs de mettre à niveau leur processeur sans avoir à acheter une nouvelle carte mère. Intel, de son côté, ne prévoit pas de sortir les processeurs Nova Lake avant la fin de l'année et, selon certaines fuites, ils nécessiteront le nouveau socket LGA 1954. Nvidia n'arrange rien. L'entreprise n'a pas l'intention de renouveler ses cartes RTX 50 Super cette année, et les rumeurs laissent entendre que la série RTX 60 pourrait ne pas arriver avant plusieurs années. De nombreux utilisateurs estiment donc que ce n'est pas le moment idéal pour monter un PC flambant neuf.
Malgré le recul des ventes aux consommateurs, les principaux fabricants ne semblent pas particulièrement inquiets. Asus, Gigabyte et ASRock développent de plus en plus leurs activités liées aux serveurs d'IA et aux infrastructures de centres de données. C’est là que se concentrent actuellement les investissements colossaux. Les géants du cloud investissent des milliards de dollars dans l’expansion de leurs fermes de serveurs dotées d’intelligence artificielle, et les fabricants de matériel cherchent à tirer profit de cette tendance pour compenser le déclin du marché des PC. Pour les passionnés de montage PC, cela pourrait toutefois marquer le début d'une nouvelle ère. Les nouveaux composants sortent moins fréquemment, les prix augmentent plus vite qu'auparavant et les fabricants se concentrent de plus en plus sur les entreprises et les spécialistes de l'IA plutôt que sur les utilisateurs d'ordinateurs de bureau traditionnels.
Paradoxalement, la situation actuelle pourrait s'avérer avantageuse pour certains consommateurs. Face à la volonté des détaillants d'écouler leurs stocks, les promotions sur les cartes mères et les kits d'ordinateurs à monter soi-même se multiplient. Le problème, c'est que les économies réalisées sur la carte mère sont souvent annulées par le prix élevé de la RAM, des SSD et des processeurs. Monter un nouvel ordinateur peut encore coûter plus cher qu'il y a seulement deux ans, même avec des promotions sur certains composants.
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