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HP éteint les imprimantes à distance. Vous avez de l'encre, mais vous ne pouve...
Publié le: 08/05/2026 @ 15:33:47: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielL'imprimante d'une Américaine ne fonctionne plus. Rien d'anormal, mais l'appareil n'est pas cassé ; les cartouches d'encre sont pleines et le papier est chargé. Impossible d'imprimer sans payer un abonnement mensuel, et HP l'a bloquée à distance. La vidéo de Jakie Sevna, qui a recueilli des centaines de milliers de vues sur TikTok, a relancé le débat sur la propriété du matériel qu'il a payé. Voici le modèle commercial d'HP, connu sous le nom d'Instant Ink, utilisé depuis des années. Bien que relativement simple, il surprend encore les acheteurs qui négligent le fonctionnement de l'imprimante lors de l'installation. Avec ce programme, vous ne payez pas l'encre, mais le nombre de pages imprimées : l'abonnement le plus économique pour les particuliers coûte quelques euros par mois pour 100 pages. En cas de défaut de paiement ou d'expiration de l'abonnement, HP bloque les cartouches à distance. Même s'il reste de l'encre, les cartouches cessent de fonctionner car le système vérifie l'état du service et non le niveau d'encre. Contrairement aux imprimantes Epson EcoTank ou Brother, qui fonctionnent sans compte cloud, HP a mis en place un écosystème dans lequel l'imprimante doit régulièrement se connecter aux serveurs de l'entreprise ; si la connexion est interrompue, par exemple en raison d'un problème de Wi-Fi, l'appareil bloque l'impression, quelle que soit la quantité d'encre restante.

L'affaire comporte également une dimension juridique. Une action collective est en cours en Californie, accusant HP d'avoir induit ses clients en erreur quant aux conditions du programme – les plaintes sur les forums d'assistance et Reddit se comptent par milliers. Le cas HP est un signal d'alarme pour l'ensemble du marché : le modèle d'abonnement ne se limite plus aux logiciels et s'étend de plus en plus au monde des objets physiques (principalement les automobiles). HP a déjà annoncé le retrait de certains modèles HP+ nécessitant une connexion Internet permanente. Il est également important de suivre l'évolution des recours collectifs aux États-Unis, car leur issue pourrait avoir des répercussions sur les politiques d'abonnement de l'ensemble du secteur.

https://www.tiktok.com/@jackiesevna/video/7635422458077596936
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