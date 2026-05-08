Les États-Unis veulent les données biométriques des Européens. L'UE reçoit un ultimatum.

L’Union européenne se trouve dans une situation qui paraissait inconcevable il y a encore quelques années : d’un côté, le maintien de l’exemption de visa pour les voyages avec les États-Unis ; de l’autre, le consentement au transfert de vastes quantités de données biométriques de citoyens européens aux services américains. Les organisations de défense de la vie privée avertissent que le projet d'accord pourrait conduire à une situation où les Européens seraient pris pour cible par les autorités américaines en raison de leurs opinions politiques, d'autant plus que les relations transatlantiques sont devenues beaucoup plus tendues et que les institutions européennes parlent de plus en plus de la nécessité de construire une indépendance numérique vis-à-vis des États-Unis. D'après les dernières informations, les pays de l'Union européenne ont jusqu'à fin 2026 pour s'entendre sur de nouvelles règles de coopération avec les États-Unis dans le cadre du programme d'exemption de visa. Faute d'accord, les citoyens de nombreux pays européens pourraient perdre la possibilité de se rendre aux États-Unis sans visa.
Ces nouvelles exigences s'inscrivent dans le cadre d'un programme appelé Partenariat pour le renforcement de la sécurité des frontières. Concrètement, cela signifie un accès nettement plus large des services américains aux bases de données européennes. Le projet prévoit l'échange de données biométriques, d'antécédents judiciaires, de renseignements policiers, et même de données concernant des personnes simplement soupçonnées d'avoir commis des infractions. L'accès inclurait notamment les photographies, les empreintes digitales et les données utilisées par la police et les gardes-frontières. La Commission européenne a confirmé qu'elle négocie un nouveau cadre de coopération avec Washington. Chaque État membre décidera de manière indépendante des bases de données qu'il souhaite partager avec les États-Unis. Cependant, la plus grande controverse concerne la possibilité d'utiliser ces informations à des fins autres que la lutte contre le terrorisme ou le crime organisé.
L'organisation britannique Statewatch a analysé le projet d'accord et a conclu que le document pourrait enfreindre la législation européenne sur la protection des données. Selon l'organisation, le problème réside dans la définition très large des menaces à la sécurité publique. En pratique, les agences de renseignement américaines pourraient disposer d'une base pour analyser les données des individus qui critiquent la politique américaine, notamment leurs positions sur la guerre dans la bande de Gaza, la politique envers l'Iran et les actions de l'administration de Donald Trump. Statewatch avertit que ces nouvelles réglementations pourraient entraîner un refus d'entrée aux États-Unis, une détention à la frontière ou un profilage automatique des voyageurs en fonction de leurs opinions ou de leurs activités publiques. Les inquiétudes des organisations de défense des droits civiques ne sont pas fortuites. Ces derniers mois, plusieurs cas retentissants ont fait état de citoyens européens refoulés aux États-Unis après l'analyse du contenu de leurs téléphones et de leurs messages privés. L'un des exemples les plus souvent cités est celui d'un scientifique français détenu suite à la découverte de messages critiquant Donald Trump.
Par ailleurs, en 2025, l'administration américaine a imposé des interdictions de voyager à plusieurs responsables et experts européens en lien avec des réglementations visant les géants technologiques américains. Ces événements ont politisé le débat sur le transfert des données des Européens. Le Contrôleur européen de la protection des données avait déjà averti que l'accord proposé constituerait le premier cas de transfert à si grande échelle de données biométriques de citoyens de l'UE vers un pays tiers à des fins de contrôle des migrations. L'institution a souligné que la portée des données traitées devrait être aussi limitée que possible et proportionnée aux menaces réelles. Le problème est que le projet actuel laisse une très large marge d'interprétation. Pour de nombreux responsables politiques européens, l'enjeu aujourd'hui ne se limite pas à la question des voyages aux États-Unis, mais concerne également l'avenir de la souveraineté numérique de l'Europe. Un nombre croissant de pays craignent que les institutions américaines n'aient accès aux données les plus sensibles des citoyens de l'UE.
Les négociations se poursuivent, mais le temps presse. Si l'UE n'accepte pas les nouvelles conditions, l'exemption de visa pourrait être restreinte dès 2026. Un tel scénario porterait un coup dur, tant politique qu'économique, à de nombreux États membres. Parallèlement, l'approbation des solutions proposées pourrait déclencher l'un des plus importants conflits relatifs à la vie privée et aux droits civiques de l'histoire de l'Union européenne.
Ces nouvelles exigences s'inscrivent dans le cadre d'un programme appelé Partenariat pour le renforcement de la sécurité des frontières. Concrètement, cela signifie un accès nettement plus large des services américains aux bases de données européennes. Le projet prévoit l'échange de données biométriques, d'antécédents judiciaires, de renseignements policiers, et même de données concernant des personnes simplement soupçonnées d'avoir commis des infractions. L'accès inclurait notamment les photographies, les empreintes digitales et les données utilisées par la police et les gardes-frontières. La Commission européenne a confirmé qu'elle négocie un nouveau cadre de coopération avec Washington. Chaque État membre décidera de manière indépendante des bases de données qu'il souhaite partager avec les États-Unis. Cependant, la plus grande controverse concerne la possibilité d'utiliser ces informations à des fins autres que la lutte contre le terrorisme ou le crime organisé.
L'organisation britannique Statewatch a analysé le projet d'accord et a conclu que le document pourrait enfreindre la législation européenne sur la protection des données. Selon l'organisation, le problème réside dans la définition très large des menaces à la sécurité publique. En pratique, les agences de renseignement américaines pourraient disposer d'une base pour analyser les données des individus qui critiquent la politique américaine, notamment leurs positions sur la guerre dans la bande de Gaza, la politique envers l'Iran et les actions de l'administration de Donald Trump. Statewatch avertit que ces nouvelles réglementations pourraient entraîner un refus d'entrée aux États-Unis, une détention à la frontière ou un profilage automatique des voyageurs en fonction de leurs opinions ou de leurs activités publiques. Les inquiétudes des organisations de défense des droits civiques ne sont pas fortuites. Ces derniers mois, plusieurs cas retentissants ont fait état de citoyens européens refoulés aux États-Unis après l'analyse du contenu de leurs téléphones et de leurs messages privés. L'un des exemples les plus souvent cités est celui d'un scientifique français détenu suite à la découverte de messages critiquant Donald Trump.
Par ailleurs, en 2025, l'administration américaine a imposé des interdictions de voyager à plusieurs responsables et experts européens en lien avec des réglementations visant les géants technologiques américains. Ces événements ont politisé le débat sur le transfert des données des Européens. Le Contrôleur européen de la protection des données avait déjà averti que l'accord proposé constituerait le premier cas de transfert à si grande échelle de données biométriques de citoyens de l'UE vers un pays tiers à des fins de contrôle des migrations. L'institution a souligné que la portée des données traitées devrait être aussi limitée que possible et proportionnée aux menaces réelles. Le problème est que le projet actuel laisse une très large marge d'interprétation. Pour de nombreux responsables politiques européens, l'enjeu aujourd'hui ne se limite pas à la question des voyages aux États-Unis, mais concerne également l'avenir de la souveraineté numérique de l'Europe. Un nombre croissant de pays craignent que les institutions américaines n'aient accès aux données les plus sensibles des citoyens de l'UE.
Les négociations se poursuivent, mais le temps presse. Si l'UE n'accepte pas les nouvelles conditions, l'exemption de visa pourrait être restreinte dès 2026. Un tel scénario porterait un coup dur, tant politique qu'économique, à de nombreux États membres. Parallèlement, l'approbation des solutions proposées pourrait déclencher l'un des plus importants conflits relatifs à la vie privée et aux droits civiques de l'histoire de l'Union européenne.
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