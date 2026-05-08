 Se connecter 
 Se connecter 
        
Samsung va lancer un concurrent du MacBook Neo
Publié le: 08/05/2026 @ 00:42:45: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielLe MacBook Neo a véritablement lancé une nouvelle tendance : l’utilisation de processeurs mobiles haut de gamme dans des ordinateurs portables abordables et de milieu de gamme. Or, selon de récentes fuites, Samsung prépare sa propre réponse à Apple : un Chromebook équipé du futur Exynos 2800, qui devrait concurrencer non seulement le MacBook Neo, mais aussi le processeur d’entrée de gamme M7 d’Apple. Une source interne a révélé plusieurs détails concernant ce futur processeur phare de Samsung, gravé en 1,4 nm. D’après cette source, la puce intégrera un cluster de 10 cœurs en configuration 2+4+4. Deux cœurs principaux fonctionneront à 4,50 GHz, quatre cœurs performants à 3,80 GHz et quatre cœurs basse consommation à 2,00 GHz. L’Exynos 2800 serait également doté d’un cache système SLC de 96 Mo et d’un bus ultra-large afin de réduire la latence entre le processeur et la carte graphique.

Initialement, la source n'avait pas révélé le nom du nouveau processeur 1,4 nm de Samsung, mais a précisé par la suite qu'il s'agissait de l'Exynos 2800, dont la sortie est prévue pour 2028. La principale nouveauté concerne la version Chromebook de ce processeur. Selon cette source, Samsung prévoit de suivre la stratégie d'Apple et d'utiliser ce processeur mobile pour ses ordinateurs portables. Cependant, les ambitions de l'entreprise semblent encore plus grandes, puisqu'elle entend concurrencer directement les puces de bureau très performantes. De plus, la version Chromebook de l'Exynos 2800 devrait intégrer une puce graphique Xclipse 980 nettement améliorée.
Windows 11 bénéficiera d'un gain autom... »« PCIe 8.0 arrive bientôt. Une bande pass...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 07-05MatérielPCIe 8.0 arrive bientôt. Une bande passante de 1 To/s va révolutionner l'informatique.
 05-05MatérielLes prix des disques durs et des SSD vont encore augmenter.
 04-05MatérielLe prix des puces mémoire ne baissera pas avant 2030.
 04-05MatérielLes nouveaux processeurs pourraient être gravés en moins de 1 nm
 30-04MatérielSamsung prévoit une crise de la mémoire en 2027
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Droit08-05
Les États-Unis veulent les données biométriques des Européens. L'UE reçoit un ultimatum.
 Windows08-05
Windows 11 bénéficiera d'un gain automatique de 3 secondes sur le processeur.
 Matériel08-05
Samsung va lancer un concurrent du MacBook Neo
 Matériel07-05
PCIe 8.0 arrive bientôt. Une bande passante de 1 To/s va révolutionner l'informatique.
 Jeux Vidéos07-05
Star Fox sort le 25 juin sur Switch 2 - Lylat Wars de retour 29 ans après !
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page