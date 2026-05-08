Samsung va lancer un concurrent du MacBook Neo

Le MacBook Neo a véritablement lancé une nouvelle tendance : l’utilisation de processeurs mobiles haut de gamme dans des ordinateurs portables abordables et de milieu de gamme. Or, selon de récentes fuites, Samsung prépare sa propre réponse à Apple : un Chromebook équipé du futur Exynos 2800, qui devrait concurrencer non seulement le MacBook Neo, mais aussi le processeur d’entrée de gamme M7 d’Apple. Une source interne a révélé plusieurs détails concernant ce futur processeur phare de Samsung, gravé en 1,4 nm. D’après cette source, la puce intégrera un cluster de 10 cœurs en configuration 2+4+4. Deux cœurs principaux fonctionneront à 4,50 GHz, quatre cœurs performants à 3,80 GHz et quatre cœurs basse consommation à 2,00 GHz. L’Exynos 2800 serait également doté d’un cache système SLC de 96 Mo et d’un bus ultra-large afin de réduire la latence entre le processeur et la carte graphique.
Initialement, la source n'avait pas révélé le nom du nouveau processeur 1,4 nm de Samsung, mais a précisé par la suite qu'il s'agissait de l'Exynos 2800, dont la sortie est prévue pour 2028. La principale nouveauté concerne la version Chromebook de ce processeur. Selon cette source, Samsung prévoit de suivre la stratégie d'Apple et d'utiliser ce processeur mobile pour ses ordinateurs portables. Cependant, les ambitions de l'entreprise semblent encore plus grandes, puisqu'elle entend concurrencer directement les puces de bureau très performantes. De plus, la version Chromebook de l'Exynos 2800 devrait intégrer une puce graphique Xclipse 980 nettement améliorée.
Initialement, la source n'avait pas révélé le nom du nouveau processeur 1,4 nm de Samsung, mais a précisé par la suite qu'il s'agissait de l'Exynos 2800, dont la sortie est prévue pour 2028. La principale nouveauté concerne la version Chromebook de ce processeur. Selon cette source, Samsung prévoit de suivre la stratégie d'Apple et d'utiliser ce processeur mobile pour ses ordinateurs portables. Cependant, les ambitions de l'entreprise semblent encore plus grandes, puisqu'elle entend concurrencer directement les puces de bureau très performantes. De plus, la version Chromebook de l'Exynos 2800 devrait intégrer une puce graphique Xclipse 980 nettement améliorée.
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