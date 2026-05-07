PCIe 8.0 arrive bientôt. Une bande passante de 1 To/s va révolutionner l'informatique.

La norme PCIe 8.0 se rapproche. Le PCI SIG a officiellement confirmé que le développement de cette technologie sera achevé d'ici 2028 et permettra d'accroître considérablement la bande passante des ordinateurs, des serveurs et des dispositifs d'intelligence artificielle. L'organisation a publié la spécification préliminaire 0.5 à l'intention de ses membres, qui représente la prochaine étape du développement de la technologie PCI Express de nouvelle génération. La nouvelle norme offrira des débits de transfert allant jusqu'à 256 GT/s par voie et, en configuration x16, une bande passante bidirectionnelle pouvant atteindre 1 To/s. À titre de comparaison, les solutions PCIe 5.0 les plus performantes actuelles offrent jusqu'à 128 Go/s en mode x16 ; la différence sera donc considérable, même si l'utilisation concrète de telles capacités ne se fera pas avant plusieurs années. Le PCI SIG souligne que le développement de PCIe 8.0 vise non seulement à améliorer les performances, mais aussi à maintenir la rétrocompatibilité et à optimiser l'efficacité énergétique et la latence. Ceci est d'autant plus important que les centres de données et les systèmes d'IA nécessitent une bande passante toujours plus importante pour prendre en charge les modèles de langage, les calculs HPC et les réseaux de serveurs à haut débit.
Il pourrait sembler que le PCIe soit actuellement davantage développé pour les serveurs et l'intelligence artificielle que pour les PC de jeu traditionnels. En pratique, cependant, les utilisateurs d'ordinateurs de bureau en bénéficieront également à terme, car les nouvelles normes sont généralement intégrées ultérieurement aux cartes graphiques, SSD et cartes mères grand public. Les estimations actuelles suggèrent que les futurs disques NVMe compatibles avec la norme PCIe 8.0 pourraient atteindre des vitesses de lecture séquentielles supérieures à 120 000 Mo/s. C'est bien plus rapide que les disques PCIe 5.0 actuels, qui commencent tout juste à apparaître sur le marché grand public. L'industrie informatique se concentre de plus en plus sur les solutions liées à l'IA, au traitement des données et aux accélérateurs de calcul avancés, et les normes de communication actuelles atteignent progressivement leurs limites. La norme PCIe 8.0 vise à répondre aux besoins des années à venir, notamment pour les serveurs et les stations de travail de pointe. Pour les utilisateurs réguliers, ce changement ne sera probablement perceptible qu'à long terme, car même les jeux et programmes actuels n'exploitent souvent pas tout le potentiel du PCIe 5.0.
Il pourrait sembler que le PCIe soit actuellement davantage développé pour les serveurs et l'intelligence artificielle que pour les PC de jeu traditionnels. En pratique, cependant, les utilisateurs d'ordinateurs de bureau en bénéficieront également à terme, car les nouvelles normes sont généralement intégrées ultérieurement aux cartes graphiques, SSD et cartes mères grand public. Les estimations actuelles suggèrent que les futurs disques NVMe compatibles avec la norme PCIe 8.0 pourraient atteindre des vitesses de lecture séquentielles supérieures à 120 000 Mo/s. C'est bien plus rapide que les disques PCIe 5.0 actuels, qui commencent tout juste à apparaître sur le marché grand public. L'industrie informatique se concentre de plus en plus sur les solutions liées à l'IA, au traitement des données et aux accélérateurs de calcul avancés, et les normes de communication actuelles atteignent progressivement leurs limites. La norme PCIe 8.0 vise à répondre aux besoins des années à venir, notamment pour les serveurs et les stations de travail de pointe. Pour les utilisateurs réguliers, ce changement ne sera probablement perceptible qu'à long terme, car même les jeux et programmes actuels n'exploitent souvent pas tout le potentiel du PCIe 5.0.
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