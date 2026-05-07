PCIe 8.0 arrive bientôt. Une bande passante de 1 To/s va révolutionner l'informatique.

 Se connecter 
 Se connecter 
        
PCIe 8.0 arrive bientôt. Une bande passante de 1 To/s va révolutionner l'infor...
Publié le: 07/05/2026 @ 19:28:08: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielLa norme PCIe 8.0 se rapproche. Le PCI SIG a officiellement confirmé que le développement de cette technologie sera achevé d'ici 2028 et permettra d'accroître considérablement la bande passante des ordinateurs, des serveurs et des dispositifs d'intelligence artificielle. L'organisation a publié la spécification préliminaire 0.5 à l'intention de ses membres, qui représente la prochaine étape du développement de la technologie PCI Express de nouvelle génération. La nouvelle norme offrira des débits de transfert allant jusqu'à 256 GT/s par voie et, en configuration x16, une bande passante bidirectionnelle pouvant atteindre 1 To/s. À titre de comparaison, les solutions PCIe 5.0 les plus performantes actuelles offrent jusqu'à 128 Go/s en mode x16 ; la différence sera donc considérable, même si l'utilisation concrète de telles capacités ne se fera pas avant plusieurs années. Le PCI SIG souligne que le développement de PCIe 8.0 vise non seulement à améliorer les performances, mais aussi à maintenir la rétrocompatibilité et à optimiser l'efficacité énergétique et la latence. Ceci est d'autant plus important que les centres de données et les systèmes d'IA nécessitent une bande passante toujours plus importante pour prendre en charge les modèles de langage, les calculs HPC et les réseaux de serveurs à haut débit.

Il pourrait sembler que le PCIe soit actuellement davantage développé pour les serveurs et l'intelligence artificielle que pour les PC de jeu traditionnels. En pratique, cependant, les utilisateurs d'ordinateurs de bureau en bénéficieront également à terme, car les nouvelles normes sont généralement intégrées ultérieurement aux cartes graphiques, SSD et cartes mères grand public. Les estimations actuelles suggèrent que les futurs disques NVMe compatibles avec la norme PCIe 8.0 pourraient atteindre des vitesses de lecture séquentielles supérieures à 120 000 Mo/s. C'est bien plus rapide que les disques PCIe 5.0 actuels, qui commencent tout juste à apparaître sur le marché grand public. L'industrie informatique se concentre de plus en plus sur les solutions liées à l'IA, au traitement des données et aux accélérateurs de calcul avancés, et les normes de communication actuelles atteignent progressivement leurs limites. La norme PCIe 8.0 vise à répondre aux besoins des années à venir, notamment pour les serveurs et les stations de travail de pointe. Pour les utilisateurs réguliers, ce changement ne sera probablement perceptible qu'à long terme, car même les jeux et programmes actuels n'exploitent souvent pas tout le potentiel du PCIe 5.0.
« Star Fox sort le 25 juin sur Switch 2 - ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 05-05MatérielLes prix des disques durs et des SSD vont encore augmenter.
 04-05MatérielLe prix des puces mémoire ne baissera pas avant 2030.
 04-05MatérielLes nouveaux processeurs pourraient être gravés en moins de 1 nm
 30-04MatérielSamsung prévoit une crise de la mémoire en 2027
 29-04MatérielLes ordinateurs portables sans port USB-C appartiendront bientôt au passé.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Matériel07-05
PCIe 8.0 arrive bientôt. Une bande passante de 1 To/s va révolutionner l'informatique.
 Jeux Vidéos07-05
Star Fox sort le 25 juin sur Switch 2 - Lylat Wars de retour 29 ans après !
 Jeux Vidéos07-05
Test Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel
 Android07-05
Android Auto bêta : le programme est de nouveau en ligne, mais dépêchez-vous.
 Google07-05
Google peaufine sa recherche par IA pour générer plus de trafic vers les sites web (en théorie).
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page