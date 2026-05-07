Star Fox sort le 25 juin sur Switch 2 - Lylat Wars de retour 29 ans après !

Publié le: 07/05/2026 @ 17:57:31: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Les spectateurs et spectatrices à travers le monde ont vu Fox McCloud prendre son envol dans Super Mario Galaxy Le Film, et il sera bientôt possible de retrouver Fox et son équipe sur Nintendo Switch 2. Au cours du Star Fox Direct d'aujourd'hui, Nintendo a annoncé que Star Fox, une aventure à l'action trépidante basée sur le jeu Nintendo 64 Lylat Wars (1997), fera son arrivée le 25 juin sur Nintendo Switch 2. Redécouvrez des modes de jeu familiers et découvrez-en de nouveaux tandis que vous embarquez pour une dangereuse mission afin de sauver un système de Lylat plus détaillé que jamais grâce à une refonte graphique complète. Le scientifique déchu Andross cherche à s'emparer du système de Lylat, et seuls Fox McCloud et l'équipe Star Fox sont en mesure de l'arrêter. Prenez les commandes de votre Arwing, affrontez les forces d'Andross à travers le système, et exécutez des manœuvres aériennes tels que des tonneaux et des loopings pour prendre l'avantage sur l'ennemi. Suivez différents itinéraires à travers le système de Lylat au fil des parties pour découvrir de nouvelles missions et relever de nouveaux défis. De plus, vous pouvez faire équipe avec vos proches dans le nouveau mode combat1 à quatre contre quatre. Star Fox est une interprétation cinématographique de Lylat Wars qui propose des personnages redesignés, des décors retravaillés dans chaque mission, ainsi que des scènes cinématiques détaillées, un doublage intégral en français et une bande-son orchestrale. Le jeu est également compatible avec le mode souris des Joy-Con 2 et propose une nouvelle fonctionnalité GameChat2 qui permet d'apparaître à l'écran sous la forme d'un personnage de l'univers Star Fox.
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