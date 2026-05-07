Test Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel

Publié le: 07/05/2026 @ 17:52:20: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
L'arrivée d'un jeu vidéo Super Mario est toujours un événement. Qu'il s'agisse d'un nouveau chapitre sur la plateforme ou de l'un des innombrables spin-offs sportifs/fêtes auxquels Nintendo a habitué ses consommateurs, le monde est toujours captivé par l'idée de la façon dont le grand N aurait pu repenser son icône par excellence, le symbole même d'un jeu vidéo. Ces dernières années, Mario Bros. a toujours été synonyme d'innovation, sauf dans de rares cas. Il y a eu de nombreux succès, très peu d'erreurs, et en effet, la tâche titanesque consistant à maintenir le drapeau haut (non, pas celui qui se trouve à la fin du niveau) a été accomplie avec succès par Nintendo à chaque occasion. En effet, alors que les jeux de plateforme 2D semblaient morts et enterrés, c'est Mario qui a de nouveau surfé sur la vague avec la série New, qui s'est poursuivie jusqu'à l'ère Wii U. En 2023, cependant, les choses sont différentes. Après onze ans, le plombier le plus célèbre du monde est appelé à affronter le présent et à changer une fois de plus une formule qui, en réalité, ne doit jamais vieillir. La révolution, désormais surprenante étant donné que la Switch soufflera bientôt sa septième bougie, est arrivée. La série Super Mario Bros. n’a jamais fait de l’histoire son objectif principal. L'émerveillement, dès les lieux, suggère que quelque chose a changé, avec une plus grande attention également à cet aspect. Rien de transcendantal pour apprécier l'œuvre, évidemment, mais il est agréable d'observer comment le renouvellement de la série passe aussi d'ici.
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