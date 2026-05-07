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L'iPhone Ultra en vidéo. Voici à quoi ressemble le smartphone pliable d'Apple.
Publié le: 07/05/2026 @ 14:29:22: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleL'une des vidéos les plus détaillées à ce jour concernant le smartphone pliable d'Apple est apparue en ligne. La chaîne Unbox Therapy a dévoilé une maquette de l'appareil, baptisé iPhone Ultra, nous offrant un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le premier smartphone pliable du géant de Cupertino. Une fois plié, l'appareil ressemble à un petit passeport ou à un smartphone plus épais ; déplié, il se transforme en une petite tablette. Fermé, il devrait mesurer environ 117 mm de haut et 84 mm de large, pour une épaisseur d'environ 11 mm. Déplié, son épaisseur devrait être de seulement 5,2 mm. La vidéo montre également le mécanisme de la charnière et le comportement de l'appareil lorsqu'il est posé à plat. Elle indique qu'Apple semble accorder une grande importance à l'ergonomie et à la qualité de fabrication, deux éléments clés de ses produits depuis des années. Depuis plusieurs années, des rumeurs circulent selon lesquelles Apple travaillerait sur son propre smartphone pliable, mais l'entreprise reste très prudente quant à son entrée sur ce segment de marché. Actuellement, ce dernier est dominé par Samsung, Huawei et Xiaomi, qui ont déjà commercialisé plusieurs générations d'appareils. Apple souhaite clairement éviter les compromis qui persistent sur de nombreux appareils pliables concurrents. Il s'agit notamment des plis visibles sur l'écran, de la solidité de la charnière et de l'optimisation du système pour les différents modes d'utilisation. C'est cette intégration du matériel et du logiciel qui pourrait bien devenir le principal atout de l'iPhone Ultra.



Selon les dernières fuites, l'iPhone pliable pourrait être lancé en 2026. Le nom « iPhone Ultra » reste officieux, mais il correspondrait à la stratégie actuelle d'Apple. L'entreprise propose déjà l'Apple Watch Ultra et les processeurs de la série M Ultra. Si ces rumeurs se confirment, Apple s'apprête à révolutionner le marché de l'iPhone. Le marché des smartphones pliables est en pleine expansion, et l'arrivée du constructeur de Cupertino pourrait avoir un impact considérable sur la popularité de ce segment.
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