Xbox bénéficie d'une séquence de démarrage repensée

Microsoft a annoncé une nouvelle séquence de démarrage pour ses consoles Xbox. Une date de sortie a également été fixée. La nouvelle animation de démarrage de la Xbox conserve certains éléments sonores de l'ancienne version, mais l'associe au logo Xbox vert revisité, introduit précédemment dans le cadre de la refonte de la marque. Ce nouveau design sera déployé à partir du mercredi 13 mai. Microsoft poursuit la réorganisation de sa plateforme Xbox. Ce changement s'inscrit dans le cadre de la restructuration récente menée par la nouvelle PDG de la division Jeux vidéo, Asha Sharma. Parmi les autres mesures figurent l'arrêt définitif de la version console de Copilot et un accent mis sur le renforcement des liens avec la communauté.
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