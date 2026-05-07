Google Chrome vous offre un meilleur contrôle de votre localisation. Une nouvelle option renforce la confidentialité.

Publié le: 07/05/2026 @ 00:05:34: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Google Chrome se dote d'une fonctionnalité de confidentialité sur les appareils Android permettant de mieux contrôler le partage de votre position pendant la navigation. Au lieu de partager votre position exacte, vous pouvez désormais choisir de ne partager qu'une position approximative, ce qui vise à limiter la quantité de données sensibles transmises aux sites web. Cette nouvelle solution est conçue pour les situations où il n'est pas nécessaire de fournir votre position exacte, par exemple pour consulter la météo ou lire les actualités. Dans ces cas-là, les sites web recevront suffisamment d'informations pour adapter leur contenu à la région de l'utilisateur sans avoir besoin de connaître son adresse précise. Parallèlement, vous pouvez toujours partager votre position précise lorsque vous en avez besoin, par exemple pour commander à manger ou trouver le distributeur automatique de billets le plus proche. Cette fonctionnalité, déjà testée, est en cours de déploiement auprès d'un public plus large, bien qu'elle ne soit pour l'instant disponible que sur la version mobile du navigateur. Google a toutefois annoncé qu'une fonctionnalité similaire sera également disponible sur la version de bureau ultérieurement. Ces changements concernent également les développeurs, l'entreprise prévoyant de fournir de nouveaux outils pour déterminer si un site web a réellement besoin de données de géolocalisation précises. Concrètement, cela signifie que les développeurs web devront réfléchir plus attentivement aux situations où des informations précises sont nécessaires et à celles où une géolocalisation approximative de l'utilisateur suffit.
Google cherche à trouver un juste équilibre entre la facilité d'utilisation et la protection de la vie privée. Contrairement à la fonctionnalité précédente, qui offrait principalement le choix entre un accès complet à la géolocalisation et son blocage total, la nouvelle solution propose des options de gestion des données plus flexibles. Les utilisateurs de Google Chrome se plaignent d'une diminution inexpliquée de leur espace disque et d'une augmentation soudaine de l'activité du système d'exploitation. Le problème est causé par une opération cachée du navigateur qui s'exécute en arrière-plan sans autorisation. Ce programme installe un modèle d'IA local à l'insu des utilisateurs, occupant environ 4 Go et le transférant automatiquement sur le disque.
Google cherche à trouver un juste équilibre entre la facilité d'utilisation et la protection de la vie privée. Contrairement à la fonctionnalité précédente, qui offrait principalement le choix entre un accès complet à la géolocalisation et son blocage total, la nouvelle solution propose des options de gestion des données plus flexibles. Les utilisateurs de Google Chrome se plaignent d'une diminution inexpliquée de leur espace disque et d'une augmentation soudaine de l'activité du système d'exploitation. Le problème est causé par une opération cachée du navigateur qui s'exécute en arrière-plan sans autorisation. Ce programme installe un modèle d'IA local à l'insu des utilisateurs, occupant environ 4 Go et le transférant automatiquement sur le disque.
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