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Les utilisateurs d'iPhone pourront choisir l'IA appropriée
Publié le: 07/05/2026 @ 00:04:36: Par Nic007 Dans "iOS"
iOSLa prochaine mise à jour du système d'exploitation d'Apple pourrait permettre aux utilisateurs de choisir leur modèle d'IA préféré pour Apple Intelligence. Selon Bloomberg, l'entreprise prévoit d'autoriser les chatbots tiers à alimenter les fonctionnalités d'IA à l'échelle du système dans iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, dont la sortie est prévue cet automne. Outre leur compatibilité avec Siri, les modèles d'IA tiers compatibles, appelés Extensions, pourront alimenter d'autres fonctionnalités d'Apple Intelligence, notamment les Outils d'écriture et Image Playground. D'après des sources internes, Apple prévoit également de permettre aux utilisateurs de choisir différentes voix pour Siri selon les modèles d'IA. Par exemple, les réponses de Siri basées sur le modèle d'Apple pourraient avoir une certaine sonorité, tandis que la version de Siri alimentée par ChatGPT pourrait en avoir une autre.

Les utilisateurs pourront choisir leur fournisseur d'IA parmi ceux qui proposent cette fonctionnalité via leurs applications sur l'App Store. Après installation, l'application pourra être définie comme IA principale dans les réglages de l'appareil. Apple teste déjà l'intégration des modèles de Google et d'Anthropic. Les modèles de Google devraient constituer la base de la nouvelle version de Siri, mais pour l'instant, ChatGPT reste le seul modèle tiers intégré à Apple Intelligence, même si cela pourrait changer prochainement. Apple n'a pas encore commenté cette information ; de plus amples détails devraient être dévoilés lors de la WWDC 2026.
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