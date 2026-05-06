GPT-5.5 Instant est le nouveau modèle ChatGPT par défaut

Publié le: 06/05/2026 @ 18:26:33: Par Nic007 Dans "Programmation"
OpenAI a mis à jour le modèle par défaut de ChatGPT : dès aujourd’hui, GPT-5.5 Instant remplace GPT-5.3 Instant pour tous les utilisateurs, qu’ils utilisent la version gratuite ou payante. Il ne s’agit pas d’une révolution, mais d’une mise à jour ciblée sur trois points précis : moins d’erreurs factuelles , des réponses plus concises et une personnalisation plus intelligente basée sur l’historique des conversations. Cette modification est immédiatement disponible sur ChatGPT et dans l'API sous le nom chat-latest . Les utilisateurs disposant d'un abonnement payant peuvent continuer à utiliser l'ancien GPT-5.3 Instant pendant trois mois supplémentaires, après quoi il sera définitivement supprimé. Les données les plus intéressantes concernent la réduction des hallucinations : selon les évaluations internes d’OpenAI, GPT-5.5 Instant produit 52,5 % de fausses déclarations en moins que son prédécesseur sur les questions à haut risque, notamment celles portant sur la médecine, le droit et la finance. Sur les conversations déjà signalées par les utilisateurs pour erreurs factuelles, la réduction est de 37,3 % . Ces chiffres sont encourageants, même s’il faut garder à l’esprit qu’ils proviennent de tests internes. Le modèle a également progressé en matière de raisonnement mathématique et scientifique , d'analyse d'images et de capacité à décider de manière autonome quand effectuer une recherche web pour mieux répondre aux questions. OpenAI en donne un exemple concret : l'ancien modèle s'arrêtait à une conclusion erronée concernant une équation, tandis que le nouveau identifie l'erreur algébrique et la résout correctement grâce à la formule quadratique. Il ne s'agit pas d'un simple argument marketing : c'est le type de correction qui fait toute la différence lorsque vous utilisez ChatGPT pour étudier ou travailler.
Concernant le style de réponse , le modèle a été entraîné à être plus direct : moins de mots, une mise en forme moins excessive, moins d’émojis superflus et moins de questions de suivi non sollicitées. OpenAI a comparé les réponses des deux modèles à une question informelle comme « Comment dire à mon collègue d’arrêter de parler ? ». GPT-5.5 a utilisé 30 % de mots en moins et est allé droit au but, sans structurer le document en sections et sous-sections. La nouveauté la plus importante pour une utilisation quotidienne est peut-être la personnalisation améliorée . Le modèle exploite désormais mieux les conversations précédentes, les fichiers téléchargés et, pour ceux qui l'ont connecté, même Gmail , afin de fournir des réponses plus pertinentes sans avoir à répéter le contexte à chaque fois. OpenAI présente un exemple de recommandations de restaurants à San Francisco : l'ancien modèle propose des suggestions génériques, tandis que le nouveau mémorise les préférences déjà exprimées et filtre les résultats en conséquence.
Parallèlement à la mise à jour du modèle, OpenAI introduit les « sources de mémoire » : une fonctionnalité qui indique clairement quelles informations ChatGPT a utilisées pour personnaliser une réponse, qu'elles proviennent de la mémoire enregistrée ou de conversations précédentes. Il est possible de supprimer ou de corriger ces informations si elles sont obsolètes ou incorrectes, et les sources ne sont pas visibles par les autres utilisateurs lors du partage d'une conversation. Cette fonctionnalité est en cours de déploiement pour tous les abonnements web grand public, et une version mobile est prévue prochainement. La personnalisation avancée basée sur les conversations, les fichiers et les e-mails précédents est initialement limitée aux versions Plus et Pro sur le Web, et sera étendue aux autres forfaits dans les semaines à venir. On ne sait pas encore quand il sera disponible en Europe sans restrictions régionales, car OpenAI précise que sa disponibilité peut varier selon les zones géographiques.
Concernant le style de réponse , le modèle a été entraîné à être plus direct : moins de mots, une mise en forme moins excessive, moins d’émojis superflus et moins de questions de suivi non sollicitées. OpenAI a comparé les réponses des deux modèles à une question informelle comme « Comment dire à mon collègue d’arrêter de parler ? ». GPT-5.5 a utilisé 30 % de mots en moins et est allé droit au but, sans structurer le document en sections et sous-sections. La nouveauté la plus importante pour une utilisation quotidienne est peut-être la personnalisation améliorée . Le modèle exploite désormais mieux les conversations précédentes, les fichiers téléchargés et, pour ceux qui l'ont connecté, même Gmail , afin de fournir des réponses plus pertinentes sans avoir à répéter le contexte à chaque fois. OpenAI présente un exemple de recommandations de restaurants à San Francisco : l'ancien modèle propose des suggestions génériques, tandis que le nouveau mémorise les préférences déjà exprimées et filtre les résultats en conséquence.
Parallèlement à la mise à jour du modèle, OpenAI introduit les « sources de mémoire » : une fonctionnalité qui indique clairement quelles informations ChatGPT a utilisées pour personnaliser une réponse, qu'elles proviennent de la mémoire enregistrée ou de conversations précédentes. Il est possible de supprimer ou de corriger ces informations si elles sont obsolètes ou incorrectes, et les sources ne sont pas visibles par les autres utilisateurs lors du partage d'une conversation. Cette fonctionnalité est en cours de déploiement pour tous les abonnements web grand public, et une version mobile est prévue prochainement. La personnalisation avancée basée sur les conversations, les fichiers et les e-mails précédents est initialement limitée aux versions Plus et Pro sur le Web, et sera étendue aux autres forfaits dans les semaines à venir. On ne sait pas encore quand il sera disponible en Europe sans restrictions régionales, car OpenAI précise que sa disponibilité peut varier selon les zones géographiques.
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