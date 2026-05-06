L'Android Show I/O Edition 2026 est officiel : date, heure et programme.

Google a pris une décision claire : les actualités Android destinées aux utilisateurs ne seront plus diffusées pendant la conférence Google I/O, mais lors d'un événement distinct organisé une semaine auparavant. L'expérience a été concluante l'an dernier, et 9to5Google confirme que le format sera reconduit cette année avec The Android Show | I/O Edition , prévu le 12 mai 2026 à 19h00 (heure de l'Est). Google s'est contenté d'une annonce volontairement vague : « une des plus grandes années jamais enregistrées pour Android ». Pas très concret, certes, mais le précédent de 2025 nous donne quelques indices sur ce que cela pourrait signifier. L'année dernière, lors du premier Android Show, Google a annoncé Material 3 Expressive (le nouveau langage de conception d'interface), Find Hub (le réseau de géolocalisation similaire à AirTag) et l'extension de Gemini à Android Auto, Wear OS et Google TV . Il s'agissait d'annonces concrètes, destinées aux utilisateurs finaux et non aux développeurs. Google I/O 2026 , prévu les 19 et 20 mai , sera finalement consacré principalement aux développeurs : Android 17 et les nouvelles fonctionnalités pour les créateurs d’applications y seront présentés, et non lors de l’Android Show. La séparation entre les deux événements est désormais structurelle, et non accidentelle.
En attendant de découvrir les nouveautés que Google nous réserve, il est bon de rappeler qu'Android 17 Beta 4 est déjà disponible avec plusieurs nouvelles fonctionnalités concrètes : signe que le système d'exploitation est déjà bien avancé et que l'Android Show pourrait se concentrer sur les fonctionnalités système et l'intégration de l'IA plutôt que sur le système d'exploitation lui-même. Le 12 mai nous apportera toutes les réponses.
En attendant de découvrir les nouveautés que Google nous réserve, il est bon de rappeler qu'Android 17 Beta 4 est déjà disponible avec plusieurs nouvelles fonctionnalités concrètes : signe que le système d'exploitation est déjà bien avancé et que l'Android Show pourrait se concentrer sur les fonctionnalités système et l'intégration de l'IA plutôt que sur le système d'exploitation lui-même. Le 12 mai nous apportera toutes les réponses.
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