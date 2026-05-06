Chrome télécharge 4 Go d'agent d'IA sans demander de consentement

Publié le: 06/05/2026 @ 13:52:30: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Les utilisateurs de Google Chrome ont constaté une diminution soudaine de leur espace disque et une augmentation de l'activité système sans raison apparente. La cause ? Une opération cachée s'exécutant en arrière-plan et sans consentement. Le navigateur installe un modèle d'intelligence artificielle local, à l'insu de l'utilisateur. Un dossier contenant des fichiers pour le modèle Gemini Nano est apparu sur de nombreux ordinateurs. Ce dossier occupe environ 4 Go et est enregistré automatiquement sur le disque dur. De plus, le supprimer ne résout pas le problème : Chrome le télécharge systématiquement à nouveau. Sous Windows 11, ce dossier se trouve à l’emplacement suivant : \Google\Chrome\User Data\OptGuideOnDeviceModel. Des traces de cette opération ont été détectées sur différents systèmes, notamment Windows, macOS et Linux. Tout porte à croire que ce mécanisme fonctionne indépendamment de la plateforme et ne nécessite aucune intervention de l’utilisateur. Pour désactiver les téléchargements, saisissez chrome://flags dans la barre d'adresse et désactivez l'option « Activer le guide d'optimisation sur l'appareil » sur Android. Vous pouvez également vérifier si votre appareil est compatible avec cette fonctionnalité.
La version installée localement ne prend pas en charge les fonctionnalités d'IA les plus importantes de Chrome. Celles-ci fonctionnent sur les serveurs de Google. La version locale gère des fonctionnalités moins visibles, comme l'assistance à la saisie et certaines fonctionnalités expérimentales. Cependant, tous les utilisateurs n'utilisent pas ces outils, et leurs appareils stockent toujours d'importantes quantités de données. Chrome demeure le navigateur le plus populaire au monde. Même si certains utilisateurs ont reçu 4 Go de données supplémentaires, le transfert total se mesure en exaoctets. Cela implique non seulement une consommation d'espace disque importante, mais aussi une charge réseau considérable. Le fonctionnement de ce mécanisme est le plus controversé. L'installation se fait sans consentement explicite et l'utilisateur ne reçoit aucune information claire sur son déroulement. Seule une recherche manuelle dans les fichiers système permet de détecter la présence du modèle. Il est possible de désactiver la fonctionnalité via les paramètres expérimentaux du navigateur, mais cela nécessite des connaissances techniques et l'utilisation d'options moins évidentes.
L'affaire a déjà fait l'objet d'un examen approfondi de la part d'experts en protection des données. Il est reproché à cette action de violer la réglementation européenne relative au consentement des utilisateurs au traitement des données et à l'installation de composants supplémentaires.
La version installée localement ne prend pas en charge les fonctionnalités d'IA les plus importantes de Chrome. Celles-ci fonctionnent sur les serveurs de Google. La version locale gère des fonctionnalités moins visibles, comme l'assistance à la saisie et certaines fonctionnalités expérimentales. Cependant, tous les utilisateurs n'utilisent pas ces outils, et leurs appareils stockent toujours d'importantes quantités de données. Chrome demeure le navigateur le plus populaire au monde. Même si certains utilisateurs ont reçu 4 Go de données supplémentaires, le transfert total se mesure en exaoctets. Cela implique non seulement une consommation d'espace disque importante, mais aussi une charge réseau considérable. Le fonctionnement de ce mécanisme est le plus controversé. L'installation se fait sans consentement explicite et l'utilisateur ne reçoit aucune information claire sur son déroulement. Seule une recherche manuelle dans les fichiers système permet de détecter la présence du modèle. Il est possible de désactiver la fonctionnalité via les paramètres expérimentaux du navigateur, mais cela nécessite des connaissances techniques et l'utilisation d'options moins évidentes.
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