Face ID sans encoche se rapproche. Une nouvelle technologie arrive sur les smartphones.

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Face ID sans encoche se rapproche. Une nouvelle technologie arrive sur les smart...
Publié le: 06/05/2026 @ 00:08:05: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileLa technologie de reconnaissance faciale intégrée à l'écran commence à se concrétiser, et l'une des premières solutions de ce type devrait être le système Polar ID développé par Metalenz. Selon un article de Wired, cette solution sera disponible sur les appareils mobiles dès 2027. Le système Polar ID repose sur une technologie de lentille plane et de métasurface, qui utilise des nanostructures pour diriger la lumière sans recourir aux modules optiques traditionnels, plus volumineux. L'ensemble du capteur est ainsi considérablement plus petit et en grande partie dissimulé sous l'écran OLED. Concrètement, cela signifie qu'il est possible de supprimer les larges découpes d'écran actuellement nécessaires pour des solutions comme Face ID d'Apple. Cette nouvelle technologie exploite également l'analyse de la polarisation de la lumière, permettant une différenciation plus précise des surfaces et la détection des différences entre un visage réel et un masque 3D. Elle renforce ainsi la sécurité du système et le rapproche des normes des méthodes biométriques plus avancées. Cette approche reflète la tendance des fabricants à allier praticité et sécurité sans compromettre le design de l'appareil.

Comparé aux solutions actuelles utilisées dans les smartphones Google, qui s'appuient souvent principalement sur la caméra et sont moins performantes en basse lumière, Polar ID est également conçu pour fonctionner dans l'obscurité totale, à l'instar des systèmes infrarouges. Metalenz collabore avec Qualcomm sur ce projet, ce qui accroît les chances d'une large diffusion sur les appareils Android. Selon les annonces, les premiers appareils équipés de cette technologie pourraient apparaître en 2027, tandis qu'une version entièrement intégrée à l'écran pourrait être commercialisée vers 2028. Grâce à cette solution, les smartphones pourront enfin proposer des écrans sans encoche, même s'il faudra plusieurs années avant que cette technologie ne se généralise dans le monde des smartphones. Pour l'instant, il est difficile d'évaluer si cette solution sera bientôt implémentée dans les modèles populaires, d'autant plus que Google travaille également sur une technologie similaire, mais le développement de Polar ID montre que la concurrence dans ce domaine prend de l'ampleur.
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