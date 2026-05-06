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Intel fait son grand retour avec Bartlett Lake. Nous connaissons les détails.
Publié le: 06/05/2026 @ 00:06:45: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelLa nouvelle gamme de processeurs Bartlett Lake d'Intel a été soumise à des tests préliminaires et les résultats sont surprenants. Il s'avère que le Core 9 273PQE surpasse le populaire Core i9 14900K en matière de jeux, bien qu'il ne soit pas destiné au grand public. Ce processeur présente une conception inhabituelle : contrairement à l’architecture hybride de la gamme Raptor Lake Refresh, il ne propose que des cœurs performants, au nombre de douze. À titre de comparaison, le Core i9 14900K combine huit cœurs performants et seize cœurs basse consommation, chargés d’autres tâches et dont l’impact sur la fréquence d’images en jeu n’est pas toujours immédiat. Des tests réalisés par un développeur de technologies montrent que le Core 9 273PQE offre des performances jusqu'à 9 % supérieures dans certains jeux, et un gain de 5 à 6 % dans d'autres. Ces différences sont visibles dans des titres comme Shadow of the Tomb Raider et Horizon Zero Dawn, même si la nouvelle puce n'est pas plus performante dans tous les jeux : dans certains cas, les résultats sont similaires, voire légèrement inférieurs. Comparée aux puces grand public classiques, l'approche utilisée dans Bartlett Lake montre que l'abandon des cœurs à faible consommation d'énergie peut apporter des avantages spécifiques dans des applications spécifiques.



Il convient toutefois de rappeler que la série Bartlett Lake n'a pas été conçue pour le jeu, ce qui explique la disponibilité limitée de ces chipsets. De plus, leur utilisation sur les cartes mères standard à socket LGA 1700 nécessite une modification du BIOS, ce qui restreint considérablement leur intégration dans les configurations PC classiques. En revanche, le test a montré qu'un plus grand nombre de cœurs ne se traduit pas toujours par de meilleures performances en jeu. Les processeurs 8 cœurs d'AMD l'ont déjà prouvé. Concernant le processeur du Redmi Note, le constructeur prépare un nouveau processeur destiné aux applications professionnelles, notamment aux solutions d'IA. Il s'agit du modèle Ryzen 9 PRO 9965X3D qui, d'après les informations disponibles, offrira 16 cœurs basés sur l'architecture Zen 5 et prendra en charge la technologie 3D V-Cache.
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